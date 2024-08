Levantamento de dinheiro em TPA atinge record de mais 50 mil/dia

A Rede Multicaixa registou, num único dia, mais de 50 mil levantamentos de numerário em Terminal de Pagamento Automático (TPA), um registo record transaccional neste dispositivo electrónico, segundo a Empresa Interbancária de Serviços (EMIS).

O serviço de levantamento de dinheiro via TPA é semelhante ao levantamento de numerário numa Caixa Automática (ATM, sigla inglesa, Automatic Teller Machine) vulgo Multicaixa, sendo, para o efeito, os clientes inserirem o cartão e código PIN no TPA, como se estivesse a fazer um pagamento de serviço, e o dinheiro é dispensado manualmente pelo comerciante.

De acordo com o Banco Nacional de Angola (BNA), que em Março último elevou a comissão cobrada ao cliente para as operações de levantamento de numerário em TPA de 1% para 2,5% do valor a levantar, Esse serviço compreende três tipos operação: compra com levantamento, levantamento com cartão e levantamento sem cartão.

Nos dois primeiros casos, o levantamento realiza-se com a utilização do cartão Multicaixa, e, no último caso, o levantamento efectua-se através da aplicação Multicaixa Express, de uma Caixa Automática ou de Homebanking, onde previamente se efectua o pedido, gerando uma referência de 10 dígitos e um código que possibilitará a operação.

Em termos práticos, no primeiro caso, o cliente paga as suas compras e acrescenta um valor à sua conta para receber em numerário, sendo nos outros dois, o cliente dirige-se ao estabelecimento comercial apenas para levantar dinheiro. Isto também obriga a que os comerciantes tenham um fundo de maneio maior para responder às solicitações dos clientes.

O serviço de levantamento de dinheiro via TPA, que se insere no programa de fomento da política de inclusão financeira, visa melhorar o acesso da população aos produtos financeiros, especialmente em pessoas de baixa renda e micro empreendedores, assim como vendedores de mercados informais.

Até Março último, tinham aderido a essa iniciativa os bancos Sol, Valor, Prestígio, Caixa Geral Angola, Comercial Angolano, Yetu, Finibanco, Keve e o Standard Bank Angola, que comprometeram-se em criar todos os procedimentos de controlo interno, capacitar os seus recursos humanos e montar a infra-estrutura técnica de suporte, com vista a assegurar a operacionalização do Programa de Massificação do TPA, ajustada ao segmento de mercado que se pretende atingir.

Para o mesmo fim, o BNA garantiu subsidiar a aquisição, numa primeira fase, de dois mil e 500 Terminais de Pagamentos Automáticos, com um valor de 300 milhões de kwanzas, fruto de um convénio rubricado entre o órgão regulador e bancos comerciais.

Ainda em Março deste ano, a EMIS tinha sob controlo no mercado 120 mil Terminais de Pagamento Automático a nível do país, dos quais 87 mil e 16 estavam activos e os restantes cerca de 33 mil desactivos.

Criada em 2001, a EMIS é uma sociedade anónima detida por todos os bancos comerciais, com a principal missão de desenvolver e operar o Sistema de Pagamentos Angolano (SPA). CPM/QCB