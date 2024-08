Kuleba e Borrell pedem levantamento das restrições ao uso de armas ocidentais contra a Rússia

Dmytro Kuleba instou os países da UE a tomarem “decisões corajosas” e a autorizarem a Ucrânia a utilizar armas fornecidas pelo Ocidente para atacar profundamente o território russo.

Os aliados ocidentais, incluindo os 27 membros da União Europeia, devem autorizar imediatamente a Ucrânia a utilizar as armas fornecidas para atacar “em profundidade” a Rússia e manter a dinâmica da incursão de Kursk, disse o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, esta quinta-feira, ao participar numa reunião com os homólogos da UE em Bruxelas.

“A mensagem pública é que ninguém, em princípio, é contra ataques profundos na Rússia, mas não são tomadas medidas reais para o permitir, e queremos evitar essa situação”, disse Kuleba aos jornalistas à chegada.

“O que realmente importa é o momento certo. E é isso que está em causa hoje”.

Vários países da União Europeia, nomeadamente a Alemanha, que tem sido um dos maiores fornecedores de armas à Ucrânia, assim como os Estados Unidos, impedem a Ucrânia de usar mísseis de longo alcance e outro material fornecido contra alvos em solo russo.

A operação terrestre no Oblast de Kursk, no sul da Rússia, tem sido descrita como um evento importante na guerra da Ucrânia. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o território russo é ocupado por forças estrangeiras.

O Kremlin reagiu com fúria e lançou um ataque maciço de drones e mísseis contra cidades ucranianas, matando dezenas de civis e destruindo infraestruturas críticas. A devastação agravou os receios há muito sentidos em Bruxelas de que Moscovo queira desencadear uma crise humanitária no inverno e provocar uma nova vaga de refugiados na Europa.

Ucrânia só atacará alvos legítimos, promete Kuleba

Falando da necessidade de proteger “as nossas cidades” e “os nossos filhos”, Kuleba disse que as armas doadas poderiam ser utilizadas para atacar “alvos militares legítimos” na Rússia, como os aeródromos utilizados pelo exército russo para disparar projéteis contra a Ucrânia.

“Se formos autorizados a atacar, reduziremos significativamente a capacidade da Rússia de infligir danos às nossas infraestruturas críticas e melhoraremos a situação das nossas forças no terreno”, afirmou Kuleba. “Por isso, aqueles que tentam culpar a Ucrânia por não ser suficientemente bem-sucedida devem sempre lembrar-se de que o sucesso da Rússia depende de uma coisa: da preparação dos parceiros para tomar decisões corajosas.”

“Se as decisões forem tomadas, a Ucrânia é bem-sucedida no terreno. Se não forem tomadas, então não se queixem da Ucrânia, queixem-se de vocês próprios”, acrescentou.

A questão do levantamento das restrições ao armamento está em cima da mesa da UE há meses, tendo sido levantada pelo Presidente Volodymyr Zelenskyy em maio, durante a sua visita a Bruxelas. O pedido foi aceite por alguns Estados-membros, como os Países Baixos, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Polónia e os países bálticos, mas o consenso não é universal.

A Itália recusou a luz verde, enquanto a Alemanha se recusou a fornecer os mísseis de cruzeiro Taurus, com um alcance de até 500 quilómetros, que Kiev está a pedir.

“Falar é falar”

Ao lado de Kuleba, Josep Borrell, o líder da política externa da UE, deu todo o seu apoio e disse que as restrições impostas às armas fornecidas pelo Ocidente devem ser levantadas de acordo com o direito internacional para permitir o direito à autodefesa.

“É evidente que a Rússia pretende destruir completamente o sistema elétrico da Ucrânia, de forma a colocar a Ucrânia na escuridão e no frio durante o próximo inverno”, afirmou Borrell na quinta-feira. “A Rússia quer bombardear um país europeu até à capitulação total”.

A questão, no entanto, está sobretudo em Washington, onde a administração de Joe Biden mantém limites aos mísseis balísticos de longo alcance, temendo uma escalada do conflito. O Reino Unido, outro dos principais doadores, também está relutante, enquanto aguarda a aprovação dos Estados Unidos.

“Temos uma conversa muito aberta com o Reino Unido, com os Estados Unidos a pedir-lhes que não desperdicem o impulso que os nossos soldados e civis pagaram com o seu sangue e sacrifício”, disse Kuleba em Bruxelas.

“A segurança a longo prazo para a Europa começa com decisões corajosas a curto prazo para a Ucrânia”.

Durante a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, o enviado ucraniano irá também abordar o desfasamento entre o anúncio de fornecimentos militares e a “entrega efetiva” dessa assistência. Os atrasos são “excessivamente longos” e dificultam o planeamento da guerra. “Isso incomoda-nos muito”, afirmou Kuleba.

As instituições e os Estados-Membros da UE prometeram 39 mil milhões de euros em apoio militar à Ucrânia desde o início da invasão em larga escala, mas não se sabe ao certo quanto desse montante chegou ao país devastado pela guerra. No mês passado, Bruxelas transferiu diretamente 1,5 mil milhões de euros para Kiev através de um esquema inovador baseado nos ativos imobilizados da Rússia.

“É muito fácil prometer, mas é um pouco mais difícil cumprir”, admitiu Borrell.

Gabrielius Landsbergis, da Lituânia, alertou para o facto de a Coreia do Norte e o Irão serem consistentes nos seus fornecimentos a Moscovo, permitindo a continuação da invasão, e instou os países da UE a darem um passo em frente.

“Temos de nos questionar: não estaremos nós próprios a fazer parte deste problema?”, lamentou, lamentando a falta de sistemas Patriots, os sistemas de defesa aérea de que a Ucrânia necessita desesperadamente para repelir os bombardeamentos russos. “Será que estamos a levar isto realmente a sério?

Kuleba diz que o país precisa de pelo menos 25 sistemas de defesa aérea Patriot e pediu aos países que prometeram estes sistemas que os entreguem rapidamente.

O presidente russo, Vladimir Putin, já disse que se as armas fornecidas por países ocidentais atingirem alvos na Rússia, esses países “pagarão o devido preço”.