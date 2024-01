Kuanza Norte: INAPEM certifica mais de 100 empresas

Ndalatando – Cento e seis empresas foram certificadas no Kuanza Norte pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), informou terça-feira, em Ndalatando, a representante da instituição na província, Auria Maria de Almeida.

Falando à Angop, a responsável informou que das 106 empresas registadas, 88 situam-se na categoria de micro, 16 na classe de pequenas e duas na de médias, inserias nas áreas do comércio, agricultura e prestação de serviços, considerando que estes dados dão um bom indicador.

Afirmou que o processo de certificação está enquadrado no Programa de Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresa (Angola Investe), que prevê apoios e incentivos às empresas certificadas como apoio financeiro, avaliados em 20 milhões de kwanzas para as micro empresas, 150 milhões para às pequenas e 500 milhões de para as médias empresas.

“Para o cidadão poder inscrever-se no programa Angola Investe tem que ter a empresa certificada pelo Inapem”, esclareceu, acrescentando que as empresas são classificadas de acordo com o seu valor de facturação e número de trabalhadores efectivos, sendo a facturação o critério determinante.

Auria Maria de Almeida afirmou que o Inapem está disponível para auxiliar os empresários na elaboração de estudos e projectos, assim como de estratégias adequadas para fazer face às necessidades do programa.

Acrescentou que o programa Angola Investe financia projectos no domínio de sectores considerados prioritários como agricultura, pecuária, indústria transformadora, transporte de mercadorias, pescas, entre outros.

O programa Angola Investe tem disponíveis 140 biliões de kwanzas, a serem operacionalizados pelos bancos, que são financiamentos garantidos, enquanto outros 150 biliões de kwanzas serão concedidos em empréstimos com juros bonificados.

Instituído pela Lei 30/11 das Micro, Pequenas e Médias Empresas, o programa prevê igualmente incentivos fiscais, apoios institucionais, na formação e capacitação de quadros das empresas deste seguimento. (portalangop.co.ao)