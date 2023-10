Juíza questiona se Trump quer transmissão na TV de julgamento eleitoral

Uma juíza norte-americana perguntou nesta sexta-feira ao ex-presidente Donald Trump se ele deseja aparecer na televisão quando for julgado em um tribunal federal sob a acusação de tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020.

A juíza distrital Tanya Chutkan, de Washington, pediu a opinião dos advogados de Trump até 10 de novembro sobre pedidos da mídia para transmitir o julgamento, programado para começar em março de 2024.

Em dois documentos separados, a NBC News e uma coligação de 19 organizações de comunicação social e grupos de defesa da imprensa argumentam que o público tem o direito de assistir o julgamento sem precedentes de um ex-presidente dos EUA que também é o favorito para a indicação republicana de 2024. Eles argumentam que uma regra federal que proíbe a transmissão de processos criminais é inconstitucional.

Os promotores disseram em documentos judiciais que se opõem à iniciativa, mas não explicaram o motivo. Eles devem apresentar seu argumento até 3 de novembro.

O principal advogado de Trump no caso, John Lauro, disse anteriormente à CNN que pessoalmente apoiava a transmissão do julgamento pela televisão. Lauro disse à Reuters nesta sexta-feira que Trump responderá “de acordo com a determinação do Tribunal”.

Não está claro se Trump, um ex-astro de reality shows que agressivamente buscou publicidade em sua carreira empresarial e política, vai querer transmitir o julgamento, que ocorrerá no meio da disputa pela indicação republicana.

Trump fez extensos comentários às câmeras de televisão instaladas ao lado de fora de um tribunal do Estado de Nova York, onde está sendo julgado por acusações cíveis de fraude empresarial.

