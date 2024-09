JPMorgan , o maior banco de investimentos privados dos EUA , tenciona expandir as suas atividades em Africa

O CEO da JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, planeia viajar para a África em meados de outubro, num esforço do maior banco de investimentos privado dos EUA para relançar as suas atividades no continente africano, depois de ter vendido as suas subsidiárias em Angola, Camarões, Gâmbia e Serra Leoa no ano passado, anunciou a Reuters.

Com o crescente interesse na África por minerais essenciais para a transição energética, os principais bancos internacionais estão interessados em ganhar uma fatia maior da dívida soberana e das transações corporativas na África, disseram analistas, à medida que buscam atender mais empresas internacionais que têm operações no continente.

Dimon deve visitar o Quénia, Nigéria, África do Sul e Costa do Marfim durante a viagem no mês que vem, disseram fontes à Reuters. O JPMorgan já tem escritórios na África do Sul e Nigéria, onde oferece gestão de ativos e riqueza, bem como serviços bancários comerciais e de investimento.

Os mercados internacionais têm sido uma área de foco importante para gerar crescimento para o JPMorgan — que tem ativos de mais de 4,1 trilhões de dólares e operações em mais de 100 países.

O presidente queniano William Ruto disse em fevereiro de 2023, após uma reunião com o CEO do JPMorgan, que o banco havia se comprometido a abrir um novo escritório em Nairóbi.

Os gigantes bancários também estão oferecendo serviços bancários privados, buscando se diferenciar dos credores locais e regionais que predominam nos mercados de detalhe.

Embora a maioria dos consumidores no continente tenha acesso a serviços financeiros por meio de bancos comerciais locais e regionais, o setor bancário privado “é onde ocorrerá a próxima evolução”, disse Francis Mwangi, CEO da Kestrel Capital, a Reuters.

O JPMorgan está entre os cinco maiores bancos privados internacionais em ativos sob supervisão e o crescimento em mercados emergentes é uma prioridade fundamental para o banco.

O JPMorgan tem um conselho consultivo de executivos internacionais e ex-formuladores de políticas que têm ligações com a África, incluindo o bilionário nigeriano Aliko Dangote e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que fundou a Africa Governance Initiative.

Grandes credores globais adotaram estratégias diferentes para mercados subsaarianos individuais, visando as áreas de crescimento mais rápido, enquanto buscam se distinguir dos concorrentes locais e regionais.