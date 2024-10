JPMorgan espera aumento do investimento na África do Sul devido ao optimismo económico

A África do Sul está preparada para um aumento do investimento directo estrangeiro (IDE) já no próximo ano, estimulada pelo optimismo de que a maior economia do continente possa estar a virar uma esquina após anos de crescimento fraco, disse o JPMorgan Chase & Co.

O sentimento positivo tem vindo a crescer com a formação de uma coligação governamental favorável às empresas, depois de o Congresso Nacional Africano ter perdido a sua maioria parlamentar pela primeira vez desde 1994, nas eleições de 29 de Maio.

O JPMorgan, o maior banco dos EUA, previu em Outubro que a economia da África do Sul cresceria 1% este ano e 1,4% em 2025. Isto depois de o produto interno bruto ter aumentado em média menos de 1% durante a última década.

Embora os estrangeiros tenham vendido um valor líquido de 5,5 mil milhões de dólares em acções sul-africanas este ano, as acções focadas no mercado interno estão a começar a chamar novamente a atenção à medida que a confiança na economia cresce. As ações bancárias, incluindo a FirstRand Ltd., o Standard Bank Group Ltd. e o Capitec Bank Holdings Ltd., estão entre as com melhor desempenho, tendo todas subido mais de 25% desde junho.

Isto desencadeou uma onda de investimentos por parte de multinacionais, recuperações do rand e das obrigações e uma subida de mais de 20% no índice de ações de referência em termos de dólares desde junho.

A bolsa de Joanesburgo está a preparar-se para uma IPO na unidade Boxer da Pick n Pay Stores Ltd., prevista para antes do final do ano. Os investidores estão também atentos aos planos da Anglo American Plc para a cisão dos seus negócios de platina e diamantes.

Outros possíveis IPO de alto perfil incluem a listagem da Coca-Cola Co. do seu negócio de engarrafamento africano. A Bloomberg noticiou anteriormente que a empresa de bebidas pode procurar uma avaliação de 8 mil milhões de dólares para a divisão em 2025.

A Bolsa de Valores de Joanesburgo está a intensificar os esforços para atrair cotações internas e secundárias, oferecendo oportunidades para empresas com laços africanos ou da África Subsariana, de acordo com Bell.

O banco norte-americano pretende também expandir a sua presença em África, com o presidente executivo Jamie Dimon a visitar este mês a Nigéria, o Quénia, a África do Sul e a Costa do Marfim, marcando a sua primeira viagem ao continente em sete anos. O banco de investimento emprega 160 pessoas em toda a região, a maioria na África do Sul, a sua base principal, e recebeu recentemente licenças para operar no Quénia e na Costa do Marfim.