Jovens clamam por centro de formação profissional no Zaire

Jovens do município do Tomboco, província do Zaire, solicitaram hoje, quinta-feira, nesta localidade, às entidades competentes a abertura de um centro de formação profissional em artes e ofícios na região.

Entrevistados pela Angop, alguns jovens consideraram que a ausência de um centro de formação profissional na circunscrição tem dificultado a formação da juventude local em cursos técnicos e a consequente criação de auto-emprego.

Para o jovem Joaquim João, tendo em conta a dinâmica da vida e as dificuldades do ingresso na função pública, a formação técnica seria uma das alternativas para se afirmarem profissionalmente e criar os seus próprios empregos.

“A juventude no Tomboco está ávida em frequentar cursos técnicos. Por isso, solicitamos as entidades competentes no sentido de criarem condições para abertura de um centro de formação profissional em artes e ofícios aqui no nosso município”, pediu.

Por sua vez, Pedro Jacinto, jovem de 22 anos de idade, disse ter concluído o ensino médio em 2016 e actualmente encontra-se em casa por falta de emprego.

Segundo disse, com um centro de formação profissional em funcionamento na localidade estaria a ocupar o seu tempo livre, frequentando um curso técnico para no futuro criar o seu próprio negócio.

Fez saber que muitos jovens estão a mudar-se para outras localidades da província onde existem centros de formação profissional.

Isabel Florinda, de 19 anos, disse ser um dos seus sonhos frequentar cursos de pastelaria e corte e costura, para quem as entidades de direito devem envidar esforços para a implantação na região de um centro de formação profissional em artes e ofícios.

A província do Zaire conta com três centros e dois pavilhões móveis de formação profissional nos municípios de Mbanza Kongo, Soyo, Cuimba e Nzeto, que ministram cursos de electricidade predial e industrial, canalização, frio e refrigeração, corte e costura, carpintaria, informática, soldadura, hidráulica, manutenção e prevenção mecânica.

Desde o arranque destes cursos, em 2006, seis mil jovens já foram formados em diversas especialidades.

O município do Tomboco dista 150 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo e tem uma população estimada em 46 mil e 25 habitantes distribuídos em três comunas: Kinzau, Kinsimba e Sede. (Angop)