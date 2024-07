Joe Biden desiste da corrida à Casa Branca

O Presidente Joe Biden anunciou domingo que não vai tentar a reeleição, fazendo o anúncio numa carta publicada na sua conta oficial.

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou este domingo (21) que desistiu de concorrer à reeleição.

O comunicado foi feita na rede social X , Biden disse que cumprirá o seu mandato até janeiro de 2025.

Biden começou por enfatizar os progressos que fez nestes últimos três anos. “Atualmente a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos na reconstrução da nossa Nação, na redução dos custos dos medicamentos sujeitos a receita médica para os idosos e na expansão de cuidados de saúde acessíveis a um número recorde de americanos”, escreceu.

Biden avisou ainda no comunicado que no final desta semana, falará à Nação com mais pormenor sobre esta decisão.

E não deixou de terminar o comunicado sem fazer um profundo agradecimente à sua equipa, em especial à vice-presidente Kamala Harris “por ser uma parceira extraordinária em todo este trabalho”, lê-se.

“Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato”, escreveu Biden.

Os boatos de uma possível desistência começaram há algumas semanas, mas a Casa Branca desmentiu e o próprio Joe Biden numa entrevista disse ainda “estar na corrida”.