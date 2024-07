JO 2024: Angola venceu a Espanha no andebol feminino

Segunda jornada e primeira vitória para a selecção angolana de andebol feminino nos Jogos Olímpicos que decorrem em Paris, a capital francesa.

Primeira parte: vantagem Espanha

Na Arena 6 no Sul de Paris, as espanholas até entraram melhor e estiveram sempre na frente do marcador.

A selecção angolana ficava colada à Espanha, sem conseguir passar para a frente do marcador apesar das defesas realizadas pela guarda-redes Marta Alberto.

Apesar do bom desempenho, as angolanas estavam atrás no marcador no intervalo, perdendo por 14-15.

Segunda parte: triunfo angolano

A segunda parte acabou por ser decisiva. As angolanas entraram muito melhor do que as espanholas, com garra e vontade de dar a volta ao resultado.

A tarefa não foi fácil, aliás Natália Bernardo Santos acabou por ser expulsa por uma falta num excesso de garra.

A selecção angolana não desistiu e conseguiu uma reviravolta no marcador com o apoio do público angolano, uma dezena de adeptos presentes, e também do público francês que estava a torcer pelo triunfo de Angola.

As angolanas conseguiram vencer por 26-21 a Espanha e arrecadaram assim o primeiro triunfo neste torneio olímpico de handebol feminino.

A melhor marcadora do lado angolano foi Vilma Nenganga com sete golos. De notar que Juliana Machado foi a segunda melhor marcadora com seis golos, mas sobretudo marcou seis golos em seis tentativas, o que significa uma eficácia de 100% para a atleta angolana.

De referir ainda que a guarda-redes angolana, Marta Alberto, realizou 11 defesas perante os remates das espanholas.

Angola ocupa, por enquanto, o quarto lugar com dois pontos, os mesmos que o Brasil, os Países Baixos, a França e a Hungria, enquanto a Espanha está na sexta e última posição sem nenhum ponto.

Recorde-se que as quatro primeiras equipas seguem em frente na prova.

Na próxima jornada, a 30 de Julho, Angola mede forças com a Hungria, pelas 16h, hora local em Paris, enquanto a Espanha defronta os Países Baixos e o Brasil joga com a França.