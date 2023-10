Japão lança a primeira bolsa de créditos de carbono, num impulso para atingir emissões liquidas zero até 2050

As negociações na primeira bolsa de créditos de carbono do Japão começaram nesta quarta-feira, enquanto o país procura estabelecer um preço para as emissões para atingir emissões zero até 2050.

O mercado é administrado pela Bolsa de Valores de Tóquio e os participantes podem negociar os chamados J-Credits , uma unidade emitida localmente e certificada pelo governo que é concedida a projetos que reduzem emissões e pode ser usada por empresas ou instituições que desejam compensar a sua própria poluição. Serão créditos de seis categorias, como energias renováveis e agricultura.

Os créditos de carbono têm enfrentado críticas devido ao problema de provar que os projectos produzem reduções adicionais que não teriam ocorrido sem eles. Também suscitaram um debate sobre o quanto as empresas deveriam tentar reduzir as suas pegadas de carbono antes de compensarem o que consideram ser emissões inevitáveis.

A medida do Japão ocorre num momento em que os governos de toda a Ásia tentam definir um preço para a poluição, embora os mercados de carbono da região até agora não tenham conseguido produzir qualquer impacto significativo, ao contrário dos mercados mais desenvolvidos, como o da União Europeia. O Japão pretende reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 46% em relação aos níveis de 2013 até 2030 e planeia o comércio de emissões “em grande escala” até 2026, embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados.

“Um dos maiores méritos de ter um mercado é ter transparência de preços”, disse Miyuki Kan, diretor do departamento de derivativos da Daiwa Securities, que participou da negociação na abertura do mercado. “As funções do mercado provavelmente melhorarão à medida que mais compras e vendas ocorrerem no futuro.”

Outras nações asiáticas também estão a lançar mercados ou a melhorar plataformas existentes. Mais recentemente, a Indonésia iniciou um mercado de comércio de emissões de carbono no mês passado.