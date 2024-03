Japão aumenta ameaça de intervenção à medida que o iene atinge o nível mais baixo desde 1990

O Japão lançou o aviso mais duro até agora aos investidores sobre a sua vontade de intervir nos mercados cambiais, depois do iene ter caído para o seu nível mais fraco em cerca de 34 anos em relação ao dólar.

A moeda do país caiu para 151,97 em relação ao dólar no início da quarta-feira em Tóquio – além do nível em que os legisladores intervieram durante outubro de 2022 – antes dos comentários de funcionários do governo sobre a sua prontidão para agir impulsionarem o iene.

“Estamos observando os movimentos do mercado com grande senso de urgência”, disse o ministro das Finanças, Shunichi Suzuki . “Tomaremos medidas ousadas contra movimentos excessivos sem descartar quaisquer opções.” A referência de Suzuki a uma ação ousada é geralmente interpretada como significando uma intervenção directa no mercado cambial.

Masato Kanda , o principal responsável monetário, reiterou mais tarde a mensagem de que movimentos especulativos nos mercados não seriam tolerados após uma reunião a três entre ministros, o banco central e o regulador financeiro.

O rápido declínio do iene ocorre mesmo depois de o Banco do Japão ter aumentado as taxas de juro pela primeira vez desde 2007. A falta de orientação que apontasse para um maior aperto da política a curto prazo e a insistência do banco central em que as condições financeiras permanecerão fáceis, empurraram, em vez disso, o iene na direção oposta – algo que os traders aderiram.

Embora Kanda tenha dito que o Banco do Japão consideraria abordar a situação com a política monetária se os movimentos cambiais afetassem as perspetivas para a economia ou a inflação, o banco central é visto como relutante em arriscar mais de uma década de trabalho para gerar pressões sobre os preços, investindo numa série de aumentos das taxas para apoiar o iene.

Isso faz com que o Japão espere que a Reserva Federal comece a cortar as taxas dos EUA, uma medida que deverá reforçar indiretamente o iene, pesando sobre o dólar. Mas os mercados sugerem que ainda faltam meses para essa mudança, com os swaps a precificarem o primeiro corte da Fed em Julho.

Os investidores esperam que os diferenciais de taxas de juro entre o Japão e outras economias desenvolvidas, nomeadamente os EUA, permaneçam elevados, mesmo depois do Banco do Japão ter posto fim ao último regime mundial de taxas de juro negativas, na semana passada. Isso prejudicou o iene, já que os investidores preferem moedas de maior rendimento em outros lugares.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a dez anos rondam os 4,2%, cerca de 3,5 pontos percentuais superiores aos dos seus homólogos japoneses, perto do maior diferencial da última década.