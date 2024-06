Israel resgata quatro reféns em Gaza, e palestinos dizem que 93 foram mortos em ataque israelita

As forças israelitas resgataram quatro reféns mantidos pelo Hamas desde outubro em um ataque no centro da Faixa de Gaza no sábado, enquanto pelo menos 93 palestinos foram mortos em ofensivas aéreas na mesma área, em um dos incidentes mais sangrentos da guerra, de acordo com médicos locais.

Não ficou imediatamente claro se o resgate do refém e o ataque aéreo israelita faziam parte da mesma operação, mas ambos ocorreram em Al-Nuseirat, uma área densamente construída e frequentemente atacada na guerra de oito meses entre Israel e o Hamas, partido governista de Gaza.

Um porta-voz militar israelita disse que a operação de resgate de reféns foi realizada no coração de um bairro residencial, onde, segundo ele, o Hamas estava escondendo prisioneiros entre os civis de Gaza sob a guarda de militantes armados.

As forças israelitas responderam, inclusive com ataques aéreos, acrescentou o porta-voz, Contra-Almirante Daniel Hagari. Um soldado das forças especiais israelitas foi morto durante a operação, segundo um comunicado da polícia.

Israel nomeou os reféns resgatados como Noa Argamani, 25, Almog Meir Jan, 21, Andrey Kozlov, 27, e Shlomi Ziv, 40. Eles foram levados ao hospital para exames médicos e estavam em boas condições de saúde, disseram os militares.

Todos foram sequestrados do festival de música Nova durante o ataque mortal do grupo militante palestino Hamas a cidades e vilarejos israelenses perto de Gaza em 7 de outubro, um ataque que precipitou a guerra devastadora no enclave sitiado comandado pelo Hamas.