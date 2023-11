Israel confirma libertação de 17 reféns

O exército israelita confirmou que 14 reféns israelitas e três estrangeiros foram entregues ao Comité da Cruz Vermelha Internacional. Trinta e nove palestinianos devem ser libertados por Israel.

Nos três dias de tréguas, o Hamas entregou mais de 40 reféns israelitas e estrangeiros, detidos em Gaza, ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, enquanto Israel libertou cerca de 100 prisioneiros palestinianos.

Netanyahu visita Faixa de Gaza

Este domingo, o primeiro-ministro de Israel visitou, pela primeira vez desde o começo da guerra, a Faixa de Gaza.

Benjamin Netanyahu esteve com as tropas israelitas, que lhe mostraram um dos túneis que são utilizados pelo Hamas.

Numa altura em que foi libertado um novo grupo de reféns, o responsável disse que “todos os esforços” estão a ser feitos para recuperar os restantes reféns.

“Temos três objetivos para esta guerra: eliminar o Hamas, resgatar os reféns e assegurar que Gaza não se volta a tornar uma ameaça ao Estado de Israel”, acrescentou.

O Hamas indicou hoje que braço armado do movimento islamita palestiniano Hamas anunciou a morte de quatro dirigentes militares na Faixa de Gaza, incluindo o comandante da brigada do Norte de Gaza, Ahmad Al Ghandour, durante a ofensiva israelita no território palestiniano.

Ajuda Humanitária contunua a chegar a Gaza

O Coordenador de Atividades do Governo nos Territórios , autoridade militar encarregue dos territórios palestinianos, autorizou este domingo a entrada, via Egipto, de 200 camiões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, alguns dos quais seguem para norte. Os camiões foram registados e receberam visto das autoridades militares israelitas na passagem de Nitzana, entrando depois na Faixa de Gaza pela fronteira de Rafah.