Isabel dos Santos perde em tribunal processo movido pela Unitel

De acordo com o canal televisivo Sky News, a empresária Isabel dos Santos perdeu o processo no Tribunal Superior de Londres no qual a operadora Unitel pediu o congelamento de até 580 milhões de libras de bens e fundos, o equivalente a mais de 660 milhões de euros.

Ainda de acordo com o canal televisivo, entre os bens e fundos de Isabel dos Santos arrolados no processo estará uma propriedade no bairro de South Kesington, em Londres.

A Unitel avançou com o processo judicial contra a Unitel Internacional Holdings (UIH), detida por Isabel dos Santos. Em causa estão empréstimos de 2012 e 2013, quando a empresária era administradora da operadora angolana de telecomunicações (Unitel). SC