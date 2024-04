Irão lança ataque com mais de 100 drones contra Israel em retaliação

O Irã lançou um ataque com drones contra Israel em um ato de retaliação, neste sábado (13). “Compreendemos essas ameaças e já lidamos com elas no passado”, afirmou o porta-voz das forças armadas israelitas, Daniel Hagari.

Militares israelitas estimam que pelo menos 100 drones foram lançados. Equipes da CNN em Israel relatam barulhos de sirenes e explosões nos céus do país.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, a ameaça sobre o espaço aéreo do país já estava sendo monitorada pelas autoridades. Os serviços de GPS devem ficar indisponíveis em algumas áreas do território israelita para que os militares possam lidar com a situação, de acordo com o porta-voz Hagari.

“Estejam vigilantes e sigam as instruções do Comando da Frente Interna”, pediu o porta-voz à população.

Mais cedo, antes das falas do porta-voz confirmando os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitiu um comunicado dizendo que o país estava preparado para eventuais ataques iranianos.

“Determinamos um princípio claro: quem nos ferir, também será ferido. Nos defenderemos contra qualquer ameaça e faremos isso com equilíbrio e determinação”, afirmou o primeiro-ministro.

Em sinal de apoio dos Estados Unidos, a Casa Branca disse que o presidente Joe Biden se reuniria ainda este sábado com sua equipe de segurança nacional para tratar da questão e que o apoio americano ao aliado no Oriente Médio é “inflexível”.

“Os Estados Unidos estarão com o povo israelita e vão apoiar sua defesa contra os ataques do Irão”, frisou a Casa Branca em comunicado.

Malicioso regime sionista será punido, diz Khamenei

O líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, disse neste sábado (13) que o “malicioso regime sionista” será punido.

A retaliação acontece após o ataque de supostos aviões de guerra israelita que bombardearam o consulado do Irão na capital síria, Damasco, no dia 1º de abril, num ataque que a República Islâmico disse ter matado sete conselheiros militares.

“O próprio malicioso, que é todo maldade, maldade e erro, acrescentou outro erro aos seus próprios erros ao lançar um ataque ao consulado iraniano na Síria”, disse Khamenei após os ataques em Damasco.

* Publicado por Douglas Porto, com informações da CNN Internacional