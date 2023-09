iPhone 15 Pro Max sobe ao “pódio” das melhores câmaras, mas não ultrapassa o Huawei P60 Pro

O iPhone 15 Pro Max da Apple somou um total de 154 pontos na análise da DxOMark, subindo ao segundo lugar de um ranking liderado pelo Huawei P60 Pro.

A nova linha iPhone 15 chegou às lojas a 22 de setembro. A versão Pro Max já passou pelas mãos dos especialistas da DxOMark, alcançando o segundo lugar no ranking de melhores câmaras fotográficas em smartphones.

Ao todo, o modelo mais apetrechado da nova gama de smartphones da Apple somou 154 pontos na análise. A acompanhar o iPhone 15 Pro Max no “pódio” de melhores câmaras estão o Huawei P60 Pro, que lidera o ranking, e o Oppo Find X6 Pro, em terceiro lugar.

As competências fotográficas são um dos pontos de destaque apontados pela Apple, com a empresa da maçã a afirmar que o novo sistema dos modelos Pro é equivalente a ter “7 câmaras no bolso”.

Recorde-se que o iPhone 15 Pro Max está equipado com uma configuração tripla de câmaras traseiras, liderada por um sensor de 48 MP. Este sensor suporta um novo modo base de resolução de 24 MP e permite alternar entre três distâncias focais, 24 mm, 28 mm e 35 mm. Na configuração de câmaras incluem-se ainda uma ultra-wide de 12 MP e um sensor telefoto de 12 MP.

Os especialistas da DxOMark descrevem o iPhone 15 Pro Max como o melhor modelo de smartphone da Apple que testaram até à data. No que toca ao desempenho das câmaras, o nível de exposição consistente, seja nas fotografias ou nos vídeos, é apontado como um dos pontos positivos.