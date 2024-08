Investidores estrangeiros retiram quantia recorde de dinheiro da China

Investidores estrangeiros retiraram uma quantia recorde de dinheiro da China no último trimestre, provavelmente refletindo profundo pessimismo sobre a segunda maior economia do mundo.

Os passivos de investimento direto da China na balança de pagamentos caíram quase US$ 15 bilhões no período de abril a junho, marcando apenas a segunda vez que esse número se tornou negativo, de acordo com dados da Administração Estatal de Câmbio divulgados na sexta-feira. Caiu cerca de US$ 5 bilhões nos primeiros seis meses.

Se o declínio continuar pelo resto do ano , será a primeira saída líquida de investimentos anual desde pelo menos 1990, quando dados comparáveis começam a ser coletados.

O investimento estrangeiro na China caiu nos últimos anos após atingir um recorde de US$ 344 bilhões em 2021. A desaceleração da economia e o aumento das tensões geopolíticas levaram algumas empresas a reduzir a sua exposição, e a rápida mudança para veículos elétricos na China também pegou as fábricas estrangeiras desprevenidas, levando algumas a retirar ou reduzir os seus investimentos.

A queda ocorre apesar dos esforços crescentes de Pequim para atrair e reter investimentos estrangeiros, após o menor aumento registrado no ano passado. O governo quer mostrar que continua aberto e atraente para empresas estrangeiras, na esperança de que as empresas tragam tecnologias avançadas e resistam à pressão dos EUA e de outros lugares para se desvincular da China.

Os dados da SAFE, que rastreiam fluxos líquidos, podem refletir tendências nos lucros de empresas estrangeiras, bem como mudanças no tamanho de suas operações na China. As multinacionais têm mais motivos para manter dinheiro no exterior do que na China, já que as economias avançadas têm aumentado as taxas de juros enquanto Pequim está a reduzir para estimular a economia.

Números anteriores do Ministério do Comércio mostraram que o novo investimento estrangeiro direto na China durante o primeiro semestre do ano foi o menor desde o início da pandemia em 2020.