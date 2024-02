Instituto de Pesquisa Ambiental e Energética do Qatar disposto a cooperar com Angola

A garantia foi dada terça-feira à ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, pelo director executivo do QEERI, Tareq Al-Ansari, durante uma visita que a governante angolana efectuou ao complexo, para se inteirar do seu funcionamento e aferir a possibilidade de cooperação nos vários domínios.

No final da visita, realizada à margem da participação da ministra no Dia Nacional de Angola na Expo Doha 2023, celebrado no domingo (4), Ana Paula de Carvalho disse que se vai trabalhar no sentido de estabelecer parcerias com o instituto, que incluam a deslocação de quadros angolanos à instituição, para ganhar experiência.

Afirmou que Angola não possui nenhuma instituição com a dimensão da visitada, principalmente em termos de textes, mas dispõe do Centro de Controlo da Poluição Ambiental (CAPA, localizado em Cabinda e, actualmente, mais vocacionado para a análise da água e de contros de hidrantes.

O país tem também o Centro de Ecologia Tropical e Operações Climáticas (CETAC), no Huambo, que já fez estudos sobre as nascentes nessa província, segundo a ministra, que chefiou a delegação angolana no Dia de Angola na Expo, em representação do Presidente da República, João Lourenço.

“O que podemos tirar daqui, e os nossos estatutos prevêm isso, é a questão da gestão do ar, que é muito importante, porque em relação aos solos e à água já há estudos feitos”, afirmou, reconhecendo ser necessário olhar-se também para a qualidade do ar, apesar de Angola não possuir níveis acentudos de poluição causada pela industrialização, como o Qatar.

Ana Paula de Carvalho observou que a qualidade dos solos, da água e do ar empacta na economia, porque, se um país for assolado por doenças causadas pela poluição, um certo número de pessoas fica em casa e acaba afectando negativamente a economia do pais.

O Instituto de Pesquisa Ambiental e Energética do Qatar (QEERI), parte da Universidade Hamad Bin Khalifa (HBKU), é uma instituição nacional de pesquisa encarregada de apoiar o o país na abordagem de seus grandes desafios relacionados à energia, à água e ao meio ambiente.

Conta com experientes cientistas, engenheiros e técnicos apoiados por equipas de gestão e operações focadas, trabalhando nas suas instalações interiores e exteriores de classe mundial, com o propósito de causar um impacto positivo duradouro no Qatar e na região. SR/ART