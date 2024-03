Inflação na zona euro desce para 2,6%

Portugal encontra-se a meio da tabela, onde a inflação caiu para os 2,3%.

A inflação na zona euro abrandou para 2,6% em fevereiro, segundo uma primeira estimativa publicada pela Eurostat, esta sexta-feira. Em Portugal, a inflação caiu para 2,3%.

Os 20 países que utilizam a moeda única europeia assistiram, em dezembro passado, a uma súbida da inflação para 2,9%, que d****esceu ligeiramente em janeiro para 2,8%, de acordo com a agência de estatísticas da União Europeia.

A inflação encontra-se agora muito abaixo do seu pico de 10,6% registado, em outubro de 2022, depois da Rússia ter cortado a maior parte dos fornecimentos de gás natural e os preços de energia terem aumentado.

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, é esperado que os produtos alimentares, o álcool e o tabaco tenham a taxa anual mais elevada em fevereiro (4%, face a 5,6% em janeiro), seguidos pelos serviços (3,9%, face a 4% em janeiro) e bens industriais não energéticos (1,6%, que compara com 2% em janeiro). Na energia, os preços recuaram 3,7%, o que compara com uma queda de 6,1% em janeiro.

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis, como energia e alimentos, abrandou para 3,1%, atingindo o nível mais baixo desde março de 2022, segundo a mesma fonte.

Os Estados-membros que registaram taxas de inflação mais baixas foram a Letónia (0,7%), Itália (0.9%) e Lituânia (1,1%). Já as mais altas encontram-se na Croácia (4,8%), Estónia (4,4%) e Aústria (4,2%).