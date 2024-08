Inflação básica dos EUA diminui pelo quarto mês, abrindo o caminho para um corte das taxas de juro do Fed

A inflação subjacente nos EUA diminuiu pelo quarto mês consecutivo em julho, mantendo o Federal Reserve no caminho certo para reduzir as taxas de juros no mês que vem.

O chamado índice básico de preços ao consumidor — que exclui custos de alimentos e energia — aumentou 3,2% em julho em relação ao ano passado , ainda o ritmo mais lento desde o início de 2021. A medida mensal subiu 0,2%, uma ligeira melhora em relação à leitura surpreendentemente baixa de junho, mostraram os números do Bureau of Labor Statistics na quarta-feira.

Economistas veem o indicador principal como um melhor indicador da inflação subjacente do que o IPC geral. Essa medida também subiu 0,2% em relação ao mês anterior e 2,9% em relação ao ano passado. O BLS disse que quase 90% do avanço mensal foi devido ao alojamento, que acelerou a partir de junho.

A inflação ainda está amplamente em uma tendência de queda, à medida que a economia lentamente muda para uma marcha mais baixa. Combinado com um mercado de trabalho mais fraco , espera-se amplamente que o Fed comece a reduzir as taxas de juros no mês que vem, enquanto o tamanho do corte provavelmente será determinado por mais dados recebidos.

Antes da reunião de setembro, as autoridades obterão mais leituras de inflação e outro relatório de empregos — que será fortemente examinado depois que os números decepcionantes de julho ajudaram a desencadear uma liquidação no mercado global e alimentaram os temores de recessão .

Um declínio sustentado no preço dos bens na maior parte do ano passado tem proporcionado algum alívio aos consumidores. Os chamados preços de bens essenciais , que excluem alimentos e commodities energéticas, caíram mais desde o início do ano. Em uma base anual, eles caíram mais desde 2004.

Um relatório separado divulgado na quarta-feira, que combina os números da inflação com dados salariais recentes, mostrou que o crescimento dos ganhos reais desacelerou em julho em relação ao ano passado.