Inflação alemã cai para 2%, abrindo caminho para novo corte das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu

A inflação alemã desacelerou para a meta do Banco Central Europeu em agosto — apoiando o caso de outro corte nas taxas de juros no mês que vem. Um relatório divulgado na quinta-feira mostrou que as pressões de preços também diminuíram significativamente na Espanha, atingindo a mínima de um ano.

Espera-se que a tendência de desinflação se manifeste nas outras duas maiores economias da zona do euro — França e Itália — quando os números forem publicados na sexta-feira. Também haverá números para o bloco do EURO, onde analistas veem um recuo para 2,2% e uma previsão da Bloomberg Economics prevê um retorno à meta de 2%.

Com os ganhos de preço moderando em linha com as projeções do BCE, as pressões salariais diminuindo e o ímpeto económico vacilando, autoridades em Frankfurt lideradas pela presidente Christine Lagarde se animaram com um corte das taxas de juro em setembro. Essa seria a segunda redução após uma etapa inicial em junho começar a desfazer a onda de aumentos decretados para domar a inflação recorde.

Os formuladores de políticas, no entanto, também alertaram que pode haver contratempos nos próximos meses, enfatizando que a sua luta ainda não foi vencida. O crescimento subjacente dos preços continua forte, e os aumentos nos custos de serviços em particular ainda são uma grande preocupação.