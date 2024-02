Índia volta atrás na promessa de ajudar refinarias de petróleo a descarbonizarem

A Índia voltou atrás na promessa de reservar 300 mil milhões de rúpias (3,6 mil milhões de dólares) para ajudar as refinarias de petróleo estatais a descarbonizarem, e agora planeia não desembolsar nada neste ano fiscal, de acordo com um documento do orçamento federal .

O governo do primeiro-ministro Narendra Modi já havia alocado 350 bilhões de rúpias no orçamento de 2023-24 para investimentos voltados à transição energética e à segurança energética, dos quais 300 bilhões de rúpias seriam atribuídos a retalhistas de combustíveis estatais e o restante usado para impulsionar reservas de petróleo estratégicas.

A Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, fez o seu discurso sobre o orçamento na quinta-feira, onde procurou reduzir o défice orçamental em percentagem do PIB.

O governo iria oferecer os fundos de transição às refinarias através de emissões de direitos, resultando num aumento da sua participação nas empresas. A Hindustan Petroleum Corp e a Bharat Petroleum Corp. estabeleceram um prazo de neutralidade de carbono de 2040, enquanto o prazo da Indian Oil Corp é 2046. Todos os três anunciaram milhares de milhões de dólares em investimentos em energia verde para atingir os seus objectivos.

O governo também não planeia reabastecer os stocks estratégicos de petróleo bruto este ano ou no próximo, mostra o documento orçamental.

Ainda assim, o governo aumentou os subsídios ao gás liquefeito de petróleo, utilizado para cozinhar, em cinco vezes, para 122,4 mil milhões de rúpias, no actual ano fiscal. Os subsídios aos combustíveis para cozinhar são vistos como estratégicos para atrair os eleitores antes das próximas eleições.