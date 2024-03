Índia e África do Sul bloqueiam acordo de investimento nas negociações da OMC

A Índia e a África do Sul apresentaram uma objeção formal contra um acordo de investimento na reunião da Organização Mundial do Comércio em Abu Dhabi, bloqueando a sua adoção, numa medida que observadores dizem que poderia bloquear centenas de bilhões de dólares em investimentos.

O acordo acordado por cerca de 125 países, ou cerca de três quartos dos membros da OMC, visa simplificar a burocracia , melhorar o ambiente de investimento e incentivar o investimento direto estrangeiro.

Mas, de acordo com as regras da OMC, qualquer um dos seus 164 membros pode impedir que um acordo seja adotado pelo órgão – uma medida necessária para garantir que os países estejam em conformidade.

As delegações indiana e sul-africana não comentaram imediatamente publicamente o desenvolvimento.

Um delegado comercial ocidental presente nas conversações considerou “irónico que a Índia e a África do Sul se coloquem no caminho de algo com benefícios tão manifestos para os países em desenvolvimento”.

A iniciativa conhecida como Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento (IFD), liderada pelo Chile e pela Coreia do Sul, com o forte apoio da China, poderia levar a melhorias entre 200 e 800 mil milhões de dólares no bem-estar global, de acordo com um estudo.

As negociações de quatro dias da OMC para estabelecer novas regras comerciais globais sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo pesca e agricultura terminou na quinta-feira, tendo obtido pouco progresso, exceto a adesão formal de dois novos membros: Timor Leste e Comores.

O chefe do comércio dos Estados Unidos já tinha descartado na terça feira um acordo sobre a reforma do sistema de solução de litigios da OMC, prejudicado por quatro anos devido às objeções dos EUA.

Um parágrafo sobre as alterações climáticas está confinado a um anexo da OMC ao projeto de pacote de acordos, uma vez que os membros não conseguiram chegar a acordo.