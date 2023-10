Incidentes antissemitas no Reino Unido disparam após início do conflito em Israel

Relatos de incidentes antissemitas no Reino Unido desde o fim de semana triplicaram em comparação com o mesmo período do ano passado, após o início de um novo conflito entre israelenses e palestinos, disse uma instituição de caridade judaica nesta terça-feira.

O Community Security Trust (CST), que assessora cerca de 280 mil judeus britânicos em questões de segurança, não forneceu números exatos, mas disse que novos incidentes poderão ser relatados nos próximos dias.

“Ainda não temos números firmes, pois ainda estamos registrando e verificando tudo o que chegou, o que também significa que o número provavelmente aumentará ainda mais, mas a taxa atual é aproximadamente o triplo do que era no mesmo período do ano passado”, disse um porta-voz.

O CST afirma que qualquer escalada de violência em Israel e Gaza produz frequentemente reações antissemitas no Reino Unido.

A ministra britânica do Interior, Suella Braverman, escreveu aos chefes de polícia na terça-feira dizendo que a experiência mostrava que “islamistas e outros racistas” usariam o conflito atual para incitar o ódio contra os judeus britânicos.

Ela apelou à polícia para que adote uma posição dura, não apenas contra as demonstrações de apoio ao Hamas — que é proibido como organização terrorista no Reino Unido — mas também contra algumas manifestações pró-Palestina.

“Comportamentos que são legítimos em algumas circunstâncias, por exemplo o agitar de uma bandeira palestina, podem não ser legítimos, como quando pretendem glorificar atos de terrorismo”, disse Braverman em sua carta.

