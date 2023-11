Inauguração do aeroporto Dr António Agostinho Neto agrega diversas individualidades

Mil e 500 convidados, entre governantes, diplomatas, autoridades tradicionais, homens de negócio e de cultura, prestigiaram, esta sexta-feira, a cerimónia de inauguração do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto.

O acto, que contou com a participação do Presidente da República, João Lourenço, foi marcado por actividades culturais e pela realização de rituais que simbolizam a entrada em funções da nova infra-estrutura aeroportuária, localizada na comuna de Bom Jesus, município de Icolo e Bengo, província de Luanda.

A cerimónia iniciou-se com a chegada da aeronave das linhas aéreas de Angola TAAG, com mais de 131 passageiros, que passou pelo ritual de baptismo com jacto de água.

A seguir, foi a vez do Presidente da República, João Lourenço, chegar ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, a bordo do comboio expresso, tendo de seguida feito o corte da fita e o descerrar da placa.

Após estes actos simbólicos, o Chefe de Estado foi então acompanhado numa visita guiada à infra-estrutura aeroportuária, começando pela zona de embarque, passando pela zona de check in, bem como a área de desembarque de passageiros.

Embora com ameaça de chuva, a cerimónia contou com um desfile aeronáutico e uma presença considerável de pessoas que queriam testemunhar a inauguração da infra-estrutura aeroportuária que poder ser uma das placas giratórias de África.

O clima, que se mostrava fresco, aqueceu com a presença em palco de vários artistas do mercado musical angolano, com destaque para Yola Semedo, Matias Damásio e Kyaku Kyadaff.

A infra-estrutura abreviadamente designada por “AIAAN” ocupa uma área de 1.324 hectares e terá capacidade inicial de 15 milhões de passageiros e um volume de carga de 130 mil toneladas por ano.

Em conferência de imprensa, o Presidente João Lourenço assegurou que o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto terá uma gestão privada provisória, visando garantir receitas para o Estado.

Neste contexto, assegurou a abertura de concurso público para se encontrar o operador privado definitivo, acto que terá lugar a partir do dia 17 deste mês.

Já o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse que o sector vai fornecer ferramentas, como o espectro rádio eléctrico, para apoiar o sistema aeroportuário do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto.

Por sua vez, o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, considerou a conjugação entre o aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto e o Corredor do Lobito como potenciais âncoras para a economia nacional e regional.

O Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto possui duas pistas duplas, a maior delas de quatro mil metros por 20 de largura, e está dimensionado para receber, entre outras, aeronaves do tipo B747 e A380, actualmente o maior avião comercial, além de contemplar a construção de raiz de uma cidade aeroportuária que cobrirá uma área de construção de 75 quilómetros quadrados. ANM/VM