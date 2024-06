INAPEM certifica empresas no Lubango

O Instituto Nacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM) certificou, esta semana, mais de dez empresas que operam em diversos ramos de actividade na província da Huíla, por cumprirem os requisitos legais exigidos pela instituição.

O acto de certificação das empresas, orientado pelo vice-governador da província da Huíla para a Esfera Económica, Sérgio da Cunha Velho, aconteceu à margem do seminário sobre “Dialogo social”, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria de Angola (CCIA).

O representante do INAPEM, Gabriel Bento, disse que o processo de certificação das organizações é um importante passo para a distinção, incentivo e credenciação das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) para o acesso ao financiamento bancário.

Gabriel Bento disse que as MPME certificadas pelos institutos nacionais estão em condições de aceder ao crédito bancário, porque as instituições financeiras nacionais dão prioridade às organizações que cumprem os requisitos técnicos e legais. “Até agora, não existe um critério específico no mercado para as linhas de crédito.

Muitas vezes, as microempresas conseguem montantes de financiamento que eram adequados para as grandes empresas, e estas os que seriam próprios para as de dimensões menores”, argumentou.

Nos termos do processo em curso, as microempresas podem receber financiamentos até 250 mil dólares, as pequenas até 1,5 milhões e as médias um pouco mais.

O acesso ao financiamento está sujeito à avaliação de projectos de negócios e só são habilitados aqueles que forem considerados viáveis do ponto de vista económico.

O responsável disse que o objectivo deste processo é cumprir os princípios estabelecidos por lei e levar os empreendedores a conhecerem a dimensão real da empresa, em função do volume da facturação e do número de trabalhadores. O processo de certificação é periódico, devido à evolução que resulta da dinâmica do mercado.

Fonte: JA