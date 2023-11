INABE disponibiliza seis mil bolsas de estudo internas para o presente ano lectivo

O Instituto Nacional de Bolsas de Estudos (INABE) disponibilizou, para o ano de 2012, seis mil bolsas de estudo internas, informou hoje, quarta-feira, em Luanda, o director da instituição Jesus Baptista.

Jesus Baptista, que falava durante um encontro que manteve com reitores e outros responsáveis de algumas universidades estatais e privadas, no qual debruçou-se acerca dos parâmetros a serem seguidos para aquisição das bolsas, referiu que as 18 províncias de Angola serão contempladas dentro destas seis mil.

De acordo com o director, as prioridades vão para os cursos de Ciências com 1.500 vagas, Engenharia, com igual número, Tecnologia, com 1.200, Ciências Sociais, com 900 vagas, Letras com 300 e Humanidade com 600 vagas.

Quanto a distribuição por províncias, dentro das seis mil bolsas, o Bengo conta com 240, Benguela com 480, Bié, Cunene e Cabinda com 360, Huambo com 300, para Huíla 480, Kuando Kubango 360, Kwanza Norte e Kwanza Sul 180, Luanda 1080, Lunda Norte e Lunda Sul 120, Malanje 480, Moxico 240, Namibe 120, Uíge 180 e Zaire com 360.

Referindo-se ao processo de candidaturas, para descongestionar e facilitar as instituições, Jesus Baptista frisou que o INABE criou um site (www.inabe.gov.ao) no qual os candidatos poderão fazer as suas inscrições.

Dado o fraco aproveitamento de alguns dos bolseiros actuais, Jesus Baptista disse que de 5 de Março a 30 de Abril decorrerá um processo de renovação de bolsas de estudo internas, na qual as instituições do ensino superior que tenham bolseiros informarão ao

INABE acerca da situação académica destes estudantes, no sentido de ter informações acerca do desempenho destes.

Outra informação avançada por este responsável, frisa que os beneficiários em regime de protecção especial (o antigo combatente, Deficiente de Guerra e os seus descendentes, bem como o familiar do combatente) deverão apresentar o documento que confirme a sua condição social.

