Huambo: Abertas inscrições de acesso ao ISCED

Huambo- As inscrições dos candidatos que pretendem frequentar cursos de licenciatura no Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) do Huambo arrancam hoje, sexta-feira, e vão decorrer até ao próximo dia 10 de Janeiro.

A informação foi avançada à Anglo pelo coordenador da comissão de gestão do ISCED, Mário José da Costa Rodrigues. O responsável informou que os exames de selecção acontecem a 27 deste mês, uma semana depois da publicação das listas definitivas dos concorrentes. Tal como no ano lectivo anterior, estão disponíveis 425 vagas para os cursos de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Inglês. O responsável aconselhou os candidatos a dedicarem-se na preparação e a escolherem cursos dos quais têm alguma vocação. Com 152 professores, entre os quais 24 cubanos e um português, o ISCED-Huambo, considerado a maior instituição universitária da província, controla um universo de 2.416 estudantes distribuídos em três turnos (manhã, tarde e noite). (portalangop.co.ao)