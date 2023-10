Holanda e Dinamarca ajudarão a pagar a transição energética da África do Sul

O gabinete da África do Sul disse que os Países Baixos e a Dinamarca aderiram à Parceria para uma Transição Energética Justa, um acordo histórico de financiamento climático destinado a ajudar o país a abandonar o carvão e a servir de protótipo para pactos semelhantes com a Indonésia, o Vietname e o Senegal.

Os membros iniciais do pacto – a União Europeia, a Alemanha, a França, os EUA e o Reino Unido – prometeram 8,5 mil milhões de dólares em financiamento. Juntos, os dois novos signatários prometeram um montante adicional de cerca de 333 milhões de dólares, disse Neil Cole, gestor financeiro da Presidência sul-africana.

A expansão do JETP poderá dar impulso à implementação de um acordo que tem estado atolado por atrasos e oposição dos trabalhadores sul-africanos das minas de carvão desde que foi anunciado há quase dois anos, na cimeira climática COP26, em Glasgow. O governo da África do Sul ainda não produziu um plano de implementação que permita que a maior parte dos fundos flua para o país.

A admissão de mais países pode aliviar as tensões anteriores entre as nações ricas com o objectivo de reforçar as suas credenciais climáticas, uma vez que o grupo de parceiros de financiamento do JETP tinha sido inicialmente confinado aos membros do Grupo dos Sete, disseram anteriormente pessoas familiarizadas com a situação.

A Holanda comprometeu-se a fornecer 155 milhões de euros (163 milhões de dólares) em subvenções, enquanto a Dinamarca concordou em contribuir com 169 milhões de coroas dinamarquesas (24 milhões de dólares) em subvenções, 487 milhões de coroas em empréstimos concessionais e 545 milhões de coroas em empréstimos comerciais, disse Cole.

Mark Rutte , o primeiro-ministro dos Países Baixos, e Mette Frederiksen , a sua homóloga dinamarquesa, visitaram a África do Sul em Junho, acompanhados por delegações empresariais. Durante essa visita, as empresas holandesas apoiadas pelo Estado comprometeram-se a apoiar a criação de um fundo de hidrogénio verde de mil milhões de dólares na África do Sul e de um fundo de infra-estruturas públicas de 300 milhões de euros para investir em água e energia.

A Dinamarca também tem aconselhado Pretória sobre energia eólica e a criação de um mercado de electricidade, enquanto os Países Baixos financiaram um projecto para substituir empregos numa central eléctrica a carvão por uma iniciativa agrícola.

Espanha, Canadá e Suíça também se comprometeram a ajudar a África do Sul a financiar a sua transição energética, afirmou o gabinete. Eles não fazem parte do pacto.

O compromisso de Espanha foi feito no ano passado, quando disse que forneceria 2,1 mil milhões de euros através de uma combinação de instrumentos financeiros, com o governo do país trabalhando com a sua instituição financeira de desenvolvimento, COFIDES, e a Corporação de Desenvolvimento Industrial da África do Sul.

A Suíça fornecerá doações de 32 milhões de francos suíços (36 milhões de dólares), enquanto o Canadá fornecerá uma doação de 1,6 milhão de dólares canadenses (1,1 milhão de dólares), disse Cole. O Canadá também contribuiu para programas de transição energética anunciados anteriormente, disse ele.