“Hoje começa uma nova era na Argentina”, disse Javier Milei ao assumir a Presidência do país

Milhares de apoiantes alinharam-se nas ruas em frente ao Congresso, agitando a bandeira azul e branca do país e entoando o grito de guerra de Milei de “liberdade!”

“Hoje começa uma nova era na Argentina. Hoje damos por terminada uma longa e triste história de decadência e começamos o caminho da reconstrução do nosso país”, disse o novo Presidente ao discursar do lado de fora do Congresso.

Ele acrescentou que os argentinos, de forma contundente, expressaram uma vontade de mudança e que “não há retorno, hoje enterramos décadas de fracassos e disputas sem sentido, brigas que só conseguiram destruir o nosso país e nos deixar na ruína, hoje começa uma nova era na Argentina, de paz e prosperidade”.

Quanto aos desafios que tem pela frente, Milei disse que “nenhum Governo recebeu uma situação pior do que a que estamos a receber”e anunciou que “a solução implica, por um lado, um ajuste fiscal (…) que, diferentemente do passado, cairá sobre o Estado e não sobre o setor privado”.

“Tenho que deixar claro que não há alternativa ao ajuste fiscal”, alertou o novo Presidente, reforçando que “do ponto de vista teórico, se um país carece de reputação, os empresários não investirão até que venha um ajuste fiscal”.

Javier Milei reiterou que “não há dinheiro” e citou a população em situação de pobreza, os problemas no desempenho dos alunos argentinos na educação e a situação de emergência nas infraestruturas.

“A situação da Argentina é crítica e de emergência”, afirmou o novel Presidente, lembrando ainda que “haverá inflação”, mas não como a que se regista agora.

A cerimónia de posse de Javier Milei e da vice-Presidente Victoria Villarruel, foi presenciada por milhares de pessoas e por presidentes da Ucrânia, Paraguai, Ucrânia e Hungria, o rei da Espanha, e políticos da extrema direita, como o antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, acompanhado de políticos do seu Partido Liberal.

O Presidente Lula da Silva, a quem Milei criticou durante a campanha, chegando a dizer que não falará com líderes da esquerda, esteve representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Refira-se que Javier Milei tomou a faixa presidencial do Chefe de Estado cessante, Alberto Fernández.

C/AFP