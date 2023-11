Higino Carneiro aconselha jovens a apostarem na formação profissional

O político falava na nona edição do projecto “reencontro com a história”, organizado pelo Movimento de Estudantes Angolanos (MEA) e que congregou, na Casa da Juventude de Viana, várias individualidades.

Segundo Higino Carneiro, a aposta em formações técnicas, principalmente ligadas as engenharias e tecnologias, deve ser o caminho da juventude para alavancar a economia angolana.

Adiantou que Angola é uma potência agrícola com terra, clima e hidrografia favoráveis que facilitam o desenvolvimento da agricultura, um sector que os jovens apostam muito pouco.

Durante mais de duas horas, Higino Carneiro, que faz parte do Comité Central do MPLA, respondeu diversas perguntas dos estudantes e falou da sua trajectória como político, militar e promotor de diversas iniciativas sociais.

O projecto reencontro com a história, iniciativa do MEA, tem carácter académico e consiste em convidar “mais velhos” que actuaram ou actuam em vários ramos para trocar experiência com os jovens.

Assim, o MEA promoveu interação com figuras como Julião Mateus Paulo “Dino Matross”, Isaías Samakuva, Bento Kangamba, Eduardo Kuangana, entre outras entidades.

Francisco Higino Lopes Carneiro nasceu na localidade do Libolo, província do Cuanza Sul, aos 8 de julho de 1955. É um general na reserva, empresário e membro do MPLA. HDC/OHA