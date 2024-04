Haiti já tem Conselho Presidencial, mas ainda não se sabe quem vai liderar o país

A instituição do Conselho Presidencial pode ser a última esperança para o restabelecimento da ordem no Haiti, onde a vaga de violência dura há meses, levando a que diferentes gangues tomassem conta do país. Este conselho foi formalmente constituído na noite de sábado e será constituído por nove pessoas, mas a sua composição final ainda não é conhecida.

O Conselho Presidencial deverá ficar no poder, no máximo, até 7 de Fevereiro de 2026.

A instabilidade política agravou-se há cerca de um mês quando o primeiro-ministro interino, Ariel Henry, se demitiu, recusando-se regressar ao país após uma visita ao Quénia. A composição deste novo Conselho Presidencial deverá ser conhecida “rapidamente” e deve ser um órgão “inclusivo”.

A prioridade no país é a segurança. Há mais de dois meses que os gangues tomaram conta do país, atacando esquadras, prisões, o aeroporto e o porto. Com uma nova liderança política, será possível começar a estabelecer as condições para a mobilização de uma força policial internacional aprovada pela ONU.

As eleições presidenciais no país devem ser organizadas no início de 2026, mesmo se não há eleições no país desde 2026 e o Presidente Jovenel Moise foi assassinado em 2021.