Grupos organizados sabotam torres de transporte de electricidade para Luanda

O Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, denunciou em Luanda,a 12 de Novembro, a existência de grupos organizados que destroem torres de transporte de electricidade de alta tensão em várias regiões do país, incluindo Luanda.

O Ministro de Estado classificou de terrorismo as acções de vandalização de torres de transporte de electricidade registadas frequentemente,nas províncias de Luanda, Cuando Cubango, Moxico e Bie, destacando as que decorreram nos dias 7 e 8 de Novembro.

O governante, que prometeu mais esclarecimento sobre o assunto, sublinhou que os grupos de sabotagem têm uma “mão invisível” e estão a criar situações de instabilidade, visando inviabilizar o desenvolvimento do país.

Entretanto, tornou-se frequente em Angola a vandalização de bens públicos, com destaque para as condutas de água, estruturas de electricidade e de fibra óptica para extrair cabos que são vendidos no mercado informal e água igualmente comercializada nas cidades angolanas que enfrentam grandes dificuldades de acesso à mesma.

Por Avelino Miguel