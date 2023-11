Grok: a nova aposta de Elon Musk na inteligência artificial

Elon Musk continua a causar impacto no universo da inteligência artificial com o mais recente lançamento da sua startup xAI. Conhecido pela sua irreverência e abordagem inovadora, o multimilionário apresenta agora Grok, um chatbot de IA desenvolvido para rivalizar com as soluções de IA generativas que têm ganho espaço no mercado.

Superação académica: Grok vs. ChatGPT

Grok surge no rescaldo do sucesso do ChatGPT da OpenAI, empresa da qual Musk foi um dos fundadores. Diferencia-se por, alegadamente, ultrapassar o desempenho do ChatGPT-3.5 em vários testes académicos, destacando-se em matemática e programação.

Este avanço marca um ponto de viragem na capacidade de processamento e precisão das respostas fornecidas por chatbots baseados em modelos de linguagem ampla.

Criatividade e acesso à informação

Um dos grandes trunfos do Grok é a sua capacidade de interagir de forma quase humanizada, inspirando-se no tom irreverente de “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”. O sistema, alimentado pelo novo motor Grok-1, tem acesso em tempo real a informações através da plataforma X, o que lhe confere uma vantagem considerável na velocidade e atualidade das respostas.

Em termos de desempenho, Grok já demonstrou superioridade sobre os seus concorrentes imediatos. Num teste prático, enfrentou o exame nacional húngaro de matemática, obtendo uma nota de aprovação que, embora não tenha ultrapassado o desempenho de GPT-4, posiciona-o à frente de outros modelos na sua classe de computação.

Um toque de rebeldia e humor

Uma das características distintas do Grok, conforme destacado pela xAI, é a sua propensão para responder a perguntas mais provocadoras, normalmente evitadas por outros sistemas de IA. Com um toque de humor e uma veia rebelde, Grok destina-se a um público que aprecia um serviço com personalidade.

Por enquanto, Grok encontra-se numa fase beta inicial e é oferecido exclusivamente a um número limitado de utilizadores nos Estados Unidos através da subscrição X Premium Plus. A xAI sublinha que está comprometida em aperfeiçoar continuamente o produto e reforçar as medidas de segurança para prevenir usos mal-intencionados.

Assim, Grok representa mais um passo de Elon Musk no sentido de moldar o futuro da IA, prometendo uma experiência única e inovadora aos seus utilizadores.