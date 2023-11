Governos e políticos das Américas parabenizam Milei por vitória na Argentina

Presidentes e outras personalidades políticas das Américas parabenizaram o ultraliberal Javier Milei por sua vitória no segundo turno das eleições presidenciais deste domingo (19).

Confira as principais reações depois da divulgação dos resultados oficiais parciais, que mostraram uma vantagem de mais de dez pontos de Milei sobre o ministro da Economia, o peronista Sergio Massa.

– Presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

“A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada (…) Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”.

– Ex-presidente Jair Bolsonaro:

“Parabéns ao povo argentino pela vitória de Javier Milei. A esperança volta a bilhar na América do Sul”.

“Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós”.

– Gabriel Boric, presidente do Chile:

“Cumprimento Javier Milei por sua vitória e Sergio Massa por seu digno reconhecimento da derrota. Desejo o melhor ao povo argentino e saibam que sempre contarão com nosso respeito e apoio. Como Presidente do Chile, vou trabalhar incansavelmente para manter nossas nações irmãs unidas”.

– Gustavo Petro, presidente da Colômbia:

“A extrema direita venceu na Argentina; é a decisão da sua sociedade. Triste para a América Latina e já veremos (…) As relações da Colômbia e da Argentina, os vínculos entre seus povos serão mantidas com respeito mútuo. Parabenizo Milei. E esperamos do progressismo argentino as avaliações que permitam aos povos latino-americanos aprender com as lições da história”.

– Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai:

“Cumprimento o presidente eleito Javier Milei. Temos muito para trabalhar em conjunto e para melhorar nossas relações bilaterais”.

– Guillermo Lasso, presidente em fim de mandato do Equador:

“Os argentinos elegeram Javier Milei como seu novo presidente em um processo democrático. O Governo do Equador cumprimenta o Mandatário eleito e lhe deseja o maior dos sucessos, para que possa resolver os problemas urgentes de seu país e tomar as decisões mais adequadas que melhorem a qualidade de vida dos argentinos”.

– Santiago Peña, presidente do Paraguai:

“Saúdo, em nome do povo paraguaio, o povo irmão argentino, por uma jornada eleitoral exemplar. Cumprimento Javier Milei por sua vitória e ofereço a mão cordial e fraterna do Paraguai para fortalecer as relações entre os nossos países. Ao grande povo argentino, saúde!”

– Laurentino Cortizo, presidente do Panamá:

“Cumprimento o povo argentino pela eleição de seu novo presidente, @JMilei. Desejo-lhes sucesso nesta etapa e confio em que, através da cooperação, seguiremos fortalecendo as relações entre os dois países e trabalharemos juntos por nossos povos”.

– Presidência do Peru:

“O Peru expressa seus calorosos cumprimentos a @JMilei por sua eleição como presidente da República Argentina. Ao lhe desejar o maior dos sucessos em sua gestão, renova seu compromisso de continuar fortalecendo os laços históricos de amizade e cooperação que unem nossos países”.

– Luis Almagro, secretário-geral da OEA:

“Da @OEA_oficial, enviamos nossos parabéns ao Presidente eleito Javier Milei por sua vitória, desejando-lhe sucesso em sua gestão que começará frente à @CasaRosada. Esperamos continuar estreitando os laços de cooperação pela prosperidade e a democracia na Argentina”.

– Antony Blinken, chefe da diplomacia dos Estados Unidos:

Em nota, Antony Blinken parabenizou Javier Milei pela vitória nas eleições presidenciais da Argentina e disse que espera trabalhar com ele “nas prioridades compartilhadas”.

Blinken elogiou a “forte participação e o desenvolvimento pacífico da votação”, um “testemunho” – afirmou – “das instituições eleitorais e democráticas da Argentina”.

– Marc R. Stanely, embaixador dos Estados Unidos na Argentina

“Parabéns a Javier Milei e ao povo argentino! Esperamos trabalhar juntos nas prioridades compartilhadas que beneficiam os povos dos nossos países, incluindo a proteção dos direitos humanos e a democracia, a luta contra as mudanças climáticas, a melhora do clima de investimentos e o investimento na classe média”.

– Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos:

“Estou muito orgulhoso de você. Você vai mudar por completo o seu país e vai fazer com que a Argentina volte a ser grande”.

– María Corina Machado, opositora venezuelana:

“Parabéns a todos os argentinos por um processo eleitoral exemplar, e a seu Presidente eleito, Javier Milei. A luta pela mudança e a Liberdade avança na América Latina. Viva a Argentina! Viva a Venezuela livre!”