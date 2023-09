Governo angolano quer equiparar perfil profissional ao de outros países

O governo angolano tem trabalhado para equiparar o perfil de formação profissional dos quadros nacionais ao de outros países, de modo a se tornarem competitivos, afirmou, esta quarta-feira, o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Felipe.

Falando na cerimónia de encerramento das Primeiras Jornadas Técnico Científicas Profissionais do Instituto Nacional de Emprego e Formação profissional (INEFOP), o responsável afirmou que o soldador, o electricista e o carpinteiro formados no país têm de estar em condições de ombrear com os da Namíbia, África do Sul, Zimbabwe e quiçá da Alemanha.

Para o efeito, disse que o Executivo angolano teve a feliz iniciativa de criar o Instituto Nacional de Qualificação, cujo propósito é contribuir para a melhoria da qualificação profissional dos quadros.

As jornadas, que duraram dois dias, tiveram como objectivo a transmissão de conhecimento aos formadores dos centros de formação tutelados pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), assim como de organismos públicos e privados.

Sob o lema; “Partilhar e Envolver, por uma Qualificação Melhor de Profissionais para o sector de Energia”, a jornada abordou a partilha de informação sobre as reais necessidades de formação e de qualificação da mão-de-obra, proporcionando a aquisição de competências alinhadas ao mercado de trabalho.

Visou ainda melhorar a qualidade e a capacidade de análise técnica e científica dos formadores da especialidade de electricidade, no domínio da produção, transporte, distribuição e consumo de energia eléctrica no país.

Temas como a “A inovação e construções inteligentes”. A electricidade do futuro e seu impacto para a formação de formadores “, ” A Inovação e construção inteligentes. Linhas de orientação para a formação de formadores ” e ” A Electricidade do futuro. Energias limpas e o seu impacto na formação de formadores e qualificação de profissionais “, foram abordados no evento.

O INEFOP conta com 161 centros profissionais a nível do país, 302 cursos em diversas áreas. Anualmente forma cerca de cem mil quadros.