Governo prevê disponibilizar mais de 14 mil habitações

O Governo angolano tem em curso 11 projectos que vão permitir a disponibilização de cerca de 14 mil 500 unidades habitacionais em várias províncias, assegurou esta segunda-feira, em Luanda, o Presidente da República, João Lourenço.

Ao apresentar a Mensagem sobre o Estado da Nação, o Presidente da República adiantou também que se está a preparar as condições para executar outros sete projectos, para a construção de cerca de 12 mil e 500 habitações.

Precisou também que o programa de autoconstrução dirigida, a par de sete novos projectos habitacionais, vai promover a construção de mais de 900 mil residências, no sentido de diminuir o défice habitacional e permitir aos jovens o acesso à compra de uma casa.

“Com a autoconstrução, prevemos disponibilizar cerca de 900 mil lotes para auto- construção dirigida, dos quais 219 mil infra-estruturados em reservas fundiárias e 692 mil lotes com serviços mínimos”, garantiu o Presidente da República.

Neste particular, o Titular do Poder Executivo, realçou que, nos últimos anos, o Governo construiu 14 centralidades, com cerca de 39 mil habitações, discriminadamente em Luanda, Benguela, Bié, Cuanza Sul, Huambo, Huíla, Namibe, Moxico e no Uíge.

Sobre o domínio dos Transportes, o Presidente da República considerou que o sector tem vindo a registar uma evolução satisfatória, desde a entrada em circulação de mil 793 autocarros, do transporte marítimo e fluvial na rota Luanda/Cabinda/Soyo, este que já transportou mais de 60 mil passageiros e cerca de dois mil toneladas de carga.

João Lourenço apontou igualmente a entrada em operações das Unidades Múltiplas Diesel (DMU) pelos Caminho-de-Ferro de Luanda e de Benguela, como factores que traduzem uma nova dinâmica na mobilidade de pessoas e bens.

Ainda neste domínio, o Titular do Poder Executivo reafirmou que está em curso a implementação do Sistema Nacional de Bilhética Integrada bem como a introdução de passes sociais dos transportes públicos para os estudantes das províncias de Luanda e Huíla, num primeiro momento.

Relativamente à aviação civil, o Presidente reiterou a ambição do Governo angolano de continuar a fortalecer o sector, dentre outros, com a renovação e o fortalecimento da frota da TAAG e da construção de dois novos aeroportos, nas cidades de Mbanza Congo e Cabinda. OPF/PPA