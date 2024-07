Governo lança campanha de rastreio do cancro da próstata

O Ministério da Saúde realiza, a partir desta segunda-feira (29) até 09 de Agosto do corrente ano, uma campanha de rastreio do cancro da próstata, em vários hospitais do país, soube a ANGOP este domingo.

Segundo uma nota de imprensa, a campanha terá lugar, no Hospital Geral de Cacuaco “Heróis de Kifangondo”, no Hospital Geral de Viana “Bispo Emílio de Carvalho”, e no Hospital Geral do Bengo Reverendo Guilherme Pereira Inglês.

Acontecerá também, em Cabinda, no Hospital Geral “Ervanário Luís Sambo” e no Lubango, no Hospital Central “Dr. António Agostinho Neto”.

A nota explica que o referido rastreio se enquadra num programa mais vasto da introdução do tratamento de alta complexidade da doença através da cirurgia robótica com a parceria de uma equipa de médicos altamente especializados.

Insere ainda no quadro da assistência técnica dos centros Advent Health Celebration Hospital, Global Robotics Institute e Nicholson Center dos Estados Unidos da América.

A sua principal missão será treinar e capacitar equipas médicas angolanas para que a cirurgia robótica seja uma realidade, em Angola.

O rastreio consistirá na avaliação por especialistas qualificados dos homens com 40 ou mais anos de idade com suporte de exames de laboratório e de imagiologia.

Pretende-se com essa iniciativa o diagnóstico precoce e a condução dos casos elegíveis ao referido tratamento.

A nota esclarece que o cancro da próstata é o tumor maligno mais frequente nos homens e tem a particularidade de evoluir de forma silenciosa.

Na maioria dos casos, acrescenta, os doentes não têm qualquer sintoma, durante a progressão do tumor, e as queixas surgem no estado avançado da doença.

A nota define a cirurgia robótica como uma tecnologia minimamente invasiva, que reduz o tempo de internamento, tem melhores resultados e salva vidas. IZ