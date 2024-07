Governo anuncia criação da agência de turismo em Angola

O ministro do Turismo, Márcio Daniel, anunciou, esta sexta-feira, em Luanda, a criação de uma agência de turismo no país, nos próximos tempos, para possibilitar maior ligação entre o mercado e o sector turístico.

Ao intervir no acto de tomada de posse dos membros de direcção da Associação dos Hotéis e Resort de Angola (AHRA), o governante referiu que o departamento ministerial também está focado na criação de novas políticas de trabalho e capacitação dos recursos humanos, factores fundamentais para a criação de uma agência que vai herdar as responsabilidades do Instituto de Fomento de Turismo.

Ainda no âmbito dos planos de desenvolvimento de hotelaria e turismo no país, o ministro avançou que, em breve, o sector vai criar um programa denominado “Simplifica Turismo”, que visa a redução e simplificação de burocracias, bem como barreiras desnecessárias aos operadores.

Defendeu a necessidade de se trabalhar de forma sinérgico com vários segmentos do sector turístico, como operadores de hotéis e resort, agências de viagens e guias turísticos, para promover o fomento do turismo interno, antes de dar passos de fomento desta actividade no exterior.

Por seu turno, o reeleito presidente da AHRA, Ramiro Barreira, disse que, actualmente, a força viva da hotelaria continua a emergir nos quatro cantos do país, transmitindo a esperança de um futuro sustentável e de desenvolvimento.

Para o responsável, o turismo está no bom caminho, principalmente, com os sinais que foram dados nos últimos tempos pelo Presidente da República, João Lourenço, que desafiou a classe empresarial a dinamizar este sector.

Segundo Ramiro Barreira, a prioridade da nova direcção, neste mandato de três anos, é trabalhar com o Executivo para dirimir os constrangimentos relacionados com as taxas numerosas e excessivas, quadro fiscal pouco atractivo à sustentabilidade das empresas, acesso ao financiamento, ausência de um turismo forte e robusto, entre outras questões.

AHRA tem também nas suas prioridades, continuou, a organização de cursos de reforço de competências e capacitação em hotelaria e estabelecer parcerias com escolas técnico-profissionais.

Para além de Ramiro Barreira, que foi reeleito como presidente de direcção, a AHRA também conta com três vice-presidentes, Valdemar Marques, Manuel Sebastião e Maria Monteiro, respectivamente, enquanto a assembleia-geral é composta pelo presidente José Jaime Sousa e vice-presidente António Duarte.

O conselho fiscal é formado pelo presidente Óscar Rodrigues, vice-presidente Alfredo Cardoso e a vogal Yola Ferreira. AMC/QCB