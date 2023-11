Governante namibiana salienta importância da parceria bilateral com Angola

A chefe da diplomacia namibiana congratula-se com o facto de estar para breve a elevação do mecanismo da Comissão Conjunta a um mecanismo binacional, que será co-presidido pelos estadistas dos dois países, o que em seu entender é uma prova da maturidade das relações bilaterais.

A governante namibiana falava para uma plateia de mais de 200 pessoas presentes ao colóquio sobre “As razões para se investir em Angola”, realizado em Windhoek, quarta feira (15), pela Embaixada de Angola na Namíbia, em saudação aos 48 anos da independência nacional.

A ministra Netumbo Nandi-Ndaitwah considera excelente a cooperação entre Angola e a Namíbia em diversos sectores, comk destaque para o político, diplomático, económico, social, bem como o de defesa e segurança.

Relembrando que essa cooperação se expandiu desde a assinatura do Acordo-Quadro que estabelece a Comissão Conjunta Permanente de Cooperação e a Comissão Conjunta de Defesa e Segurança (JCDS), em 1992.

Para si, o aprofundamento das relações entre os dois países vai aumentar, sem dúvidas, o volume comercial, bem como permitir a revisão e a identificação de outras áreas de cooperação, concretizando ainda mais o potencial que existe entre Angola e a Namíbia com benefício para os dois povos.

A vice-primeira ministra e ministra das Relações Internacionais e Cooperação da Namíbia reconheceu, na ocasião, a contribuição do Governo de Angola no diálogo para a paz, a segurança e a estabilidade em África, particularmente na Região dos Grandes Lagos e na África Central.



Por sua vez, a embaixadora extraordinária e plenipotenciária de Angola na República da Namíbia, Jovelina Imperial, sublinhou o facto de o país, enquanto membro e Presidente Pro Tempore da SADC, estar a contribuir para a concretização das metas de integração da região, com a concessão do Corredor do Lobito.

Salientando que isso vai ajudar a dinamizar a economia regional e além-fronteiras.

No que diz respeito à cooperação bilateral, a embaixadora Jovelina Imperial fez menção à assinatura, este ano, do Memorando de Entendimento entre a Sonangol e NAMCOR, com o intuito de alargar o escopo da sua parceria no sector de petróleo e gás.

A palestra foi ministrada pelo chefe do departamento de captação e promoção de investimentos da AIPEX, Bruno Baptista, que falou sobre a Lei de Investimento Estrangeiro e as Oportunidades de Negócios que o país oferece nas diversas áreas de investimento, realçando as trocas comerciais entre Angola e os países região, do continente e do mundo.

Marcaram presença ao acto governantes e empresários namibianos, do corpo diplomático acreditado na Namíbia e a comunidade angolana e de outras nacionalidades residentes nesta região. SC