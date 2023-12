Governante defende maior atenção aos autistas

Falando no “natal solidário” com as pessoas portadoras de autismo, realizado no Centro de Inovação e Desenvolvimento para Inclusão no Distrito do Benfica, o governante defendeu um acompanhamento adequado, para uma melhor integração na sociedade.

João Baptista Borges considerou necessária a formação de profissionais capazes e competentes para lidarem, de forma pacífica e paciente, com esta franja da sociedade.

“Por ser uma doença de fórum mental, os responsáveis pelos portadores de autismo as vezes sentem dificuldades de lidar, devido as constantes mudanças de humor”, sublinhou.

O centro foi fundado em 2013 e presta serviços gratuitos aos portadores de autismo, síndrome de dawn, deficiência intelectual e problemas de mobilidade. Acompanha actualmente 115 pessoas que residem nos municípios de Luanda, Talatona e Belas.

No centro, que funciona das oito às 18 horas, os assistidos participam de actividades como alfabetização, música, restauração, pastelaria e belas Artes.

Durante o natal solidário, procedeu-se a entrega de bens alimentares diversos, de higiene pessoal, televisores, brinquedos e cadeiras de rodas.

Antes, o Ministério da Energia e Águas promoveu uma confraternização com as crianças do centro de acolhimento Mamã Madalena, sito no distrito urbano do Kima Kieza, município do Cazenga (Luanda).

No evento, enquadrado nas actividades de responsabilidade social do ministério, as crianças foram brindadas com brinquedos e material escolar.

Mais de cem famílias vulneráveis, que residem ao redor do centro, receberam, na ocasião, cestas básicas, colchões, roupas, calçados e produtos de limpeza.

Durante o acto, os responsáveis do ministério, de empresas parceiras, assim como a administradora municipal do Cazenga, Nádia Neto, interagiram com as crianças.

Em declarações à imprensa no final da festa, a administradora Nádia Neto mostrou-se feliz com a iniciativa do ministério, por solidarizar-se com um centro que alberga muitas crianças que carecem de apoio e de assistência social.

Já a responsável do centro, Madalena Cuzola, agradeceu o gesto do ministério e dos seus parceiros, porquanto encoraja para dar continuidade aos trabalhos que visam o desenvolvimento das crianças.

O centro Mamã Madalena alberga actualmente 88 crianças e funciona desde 1999.

Ainda hoje, mensagens de amor, de diálogo contínuo e de solidariedade entre as famílias foram evidenciadas, durante uma cerimónia de natal solidário com mais de cem crianças desfavorecidas, realizada no município de Viana, em Luanda.

O acto foi organizado pelas fundações dos Anjos e do Amor e serviu para demonstrar amor aos petizes que receberam brinquedos, cestas básicas, entre outras.

Em declarações à ANGOP, o membro da Fundação dos Anjos, Josiane Rocha, disse que o gesto visa solidarizar-se com as pessoas necessitadas.

O evento aconteceu defronte à Radio Viana, local que serviu para a distribuição de 300 sopas, 200 brinquedos e cem cestas básicas. AA/HDC/KAM/ACS/AP/JJD/OHA