Governador alerta sobre perigos de construção em zonas em risco

Essa medida visa evitar desastres como desabamentos de residências, mortes e danos materiais, que vêm se registando por conta das chuvas que caem nos últimos tempos em Malanje, afectando famílias residentes em áreas de risco.

O governante, que falava na II Sessão Ordinária do Conselho Provincial de Auscultação das Comunidades, disse que a consciencialização é a principal via para desencorajar e prevenir construções anárquicas, nomeadamente em linhas de água, o que representam perigo para as famílias.

Marcos Nhunga precisou que o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) prevê chuvas acima da média para a província de Malanje, daí a necessidade do engajamento de todos nas tarefas de sensibilização das famílias, numa altura em que 12 pessoas morreram e mil 946 residências foram atingidas, desde o dia 7 deste mês.

Precisou que o governo provincial tem estado a trabalhar para acudir as famílias sinistradas, bem como na identificação de locais para o assentamento definitivo das mesmas.

Por outro lado, exortou a reorganização e cadastramento das comissões de moradores, tendo em conta o papel que elas desempenham na resolução dos problemas das comunidades.

Solicitou igualmente a participação dos cidadãos no Censo Geral da População e Habitação previsto para 2024, com vista a contribuir no êxito do processo.

A reunião apreciou os projectos do Plano Anual de Desenvolvimento Nacional (PADN) Malanje/2024, O Orçamento Geral do Estado, o Plano Provincial de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação de Calamidades e Desastres 2023-2027, para além dos actos preparatórios para a realização do Censo Geral da População e Habitação 2024.

O Conselho Provincial de Auscultação das Comunidades é um órgão de consulta do governador provincial sobre as políticas económicas e sociais e integra administradores municipais, directores provinciais, membros de partidos políticos, associação juvenis, autoridades tradicionais, religiosos e comissões de moradores. ACC/NC/PBC