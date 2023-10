Google contrata jovem rejeitado por 16 faculdades

A história de Stanley Zhong, de Palo Alto, Estados Unidos, é surpreendente. O jovem de 18 anos tinha boas notas, fundou a sua própria startup, mas foi rejeitado por 16 das 18 universidades a que se candidatou. No entanto, depois da sensação de rejeição, veio a alegria. Zhong foi contratado pela Google como engenheiro de software, conta a ABC7 News.

O jovem já esperava não entrar em algumas das faculdades a que se candidatou, como Stanford ou o MIT. Mas não deixou de ficar surpreendido com a rejeição de instituições estatais. Apenas a Universidade do Texas e a Universidade de Maryland deram respostas positivas.

Apesar de todas as rejeições, Stanley Zhong recebeu uma oferta de trabalho a tempo inteiro na Google e acabou por decidir aceitar a proposta da gigante tecnológica: “Cheguei a ir à orientação da Universidade do Texas, mas, quando a oferta da Google chegou, achei que era uma boa oportunidade. Vou agarrá-la e, daqui a um ano, veremos: ainda quero frequentar a Universidade do Texas ou devo continuar na Google?”

Zhong já começou a trabalhar na Google, uma das principais empresas de tecnologia do mundo. Mas, na verdade, esse percurso começou no final da primavera, quando a Amazon demonstrou interesse no seu trabalho. O jovem lembrou-se que tinha sido contactado pela Google em 2018, mas, na altura, era demasiado novo para ingressar na empresa. Assim, tentou agora a sua sorte e conseguiu o emprego.

A história do jovem acabou por abrir o debate sobre as candidaturas às faculdades de elite americanas, sendo defendida uma maior transparência nos processos de admissão.