Glencore recua no plano de sair do lucrativo negócio do carvão sob pressão dos investidores

A Glencore Plc abandonou os planos de desmembrar a sua unidade de carvão apenas nove meses após anunciar que sairia do negócio lucrativo, porém poluente, após discussões com os seus acionistas, que rejeitaram a medida.

O anúncio feito pela Glencore no ano passado de que se dividiria em duas, separando o carvão, marcou uma grande mudança estratégica para a empresa, bem como um momento decisivo para a indústria de mineração em geral, já que a maior transportadora de carvão — e uma de suas maiores defensoras — se preparava para seguir seus rivais na saída.

A reviravolta liderada por investidores destaca o enigma enfrentado pelas empresas de combustíveis fósseis e os acionistas que as possuem. Do carvão ao petróleo, os produtores estão sob pressão para cortar as suas emissões — mas isso significaria perder os lucros enormes que eles ainda estão a ter.

Para muitos investidores, a Glencore oferece uma proposta única: uma mineradora que produz metais como cobre, necessários para descarbonizar a economia global, ao mesmo tempo em que gera enormes lucros com o carvão. A empresa passou o último mês consultando acionistas, e a maioria dos que expressaram uma opinião clara foi a favor de manter a unidade de carvão para ajudar a financiar o crescimento em metais e apoiar os retornos dos acionistas, disse a Glencore na quarta-feira .

O negócio de carvão da Glencore é uma de suas unidades mais lucrativas, gerando retornos recordes nos últimos anos. Ela beneficiou significativamente da crise energética após a invasão da Ucrânia pela Rússia, bem como da escassez de nova produção, já que rivais e bancos deram as costas ao setor. E enquanto o Ocidente busca se livrar do combustível mais sujo, a demanda global por carvão está em níveis recordes.

O anúncio em novembro de que a Glencore planeava desmembrar o seu negócio de carvão prometia representar um momento decisivo na gestão do CEO Gary Nagle , que assumiu o comando há três anos do CEO de longa data e principal acionista Ivan Glasenberg . A empresa restante teria sido uma das maiores mineradoras e comerciantes de cobre, níquel e cobalto — todas commodities essenciais para a transição energética — mas sem a proteção financeira fornecida pelo carvão.

Na quarta-feira, Nagle indicou que os acionistas tomaram a decisão certa, dizendo aos repórteres que “o bom senso prevaleceu”.

Questionado sobre o que havia mudado para explicar a mudança, o CEO disse que o “pêndulo ESG havia voltado” no ano passado, e que os investidores reconheceram que a Glencore era a melhor proprietária do negócio de carvão.

A Glencore anunciou a decisão sobre o carvão juntamente com os seus resultados financeiros do primeiro semestre, que incluíam lucros principais de US$ 6,34 bilhões, queda de 33% em relação ao ano anterior.

O carvão sempre foi uma parte central dos negócios da Glencore e uma saída parecia uma proposta improvável para uma empresa que foi construída com o combustível mais sujo.

Glasenberg, que liderou a empresa por duas décadas, era um ex-comerciante de carvão que frequentemente apontava para a demanda insaciável da Ásia, mesmo quando o Ocidente se movia para se afastar do carvão. O último negócio de Glasenberg enquanto se preparava para deixar o cargo em 2021 foi a compra de uma mina de carvão térmico na Colômbia. Nagle, seu sucessor escolhido a dedo e um compatriota sul-africano, também começou a sua carreira no negócio de carvão e também defende o combustível há muito tempo.

A Glencore disse repetidamente que sairia se houvesse pressão dos investidores para fazê-lo, mas durante anos a empresa continuou extraindo carvão enquanto a maioria de seus maiores rivais vendia. O plano da Glencore era, em vez disso, administrar suas operações existentes até que elas se esgotassem.