Gelo marinho na Antártida em novo mínimo. “Frigorífico” da Terra pode passar a “aquecedor”

O nível de água que congela na superfície do mar na Antártida já tinha atingido mínimos recordes pelo menos duas vezes este ano, depois de o mesmo ter acontecido em 2017 e 2022. Os especialistas estão preocupados com as consequências a longo prazo.

Os níveis de gelo marinho na Antártida estão muito abaixo de qualquer valor anteriormente registado, tendo atingido um mínimo recorde em meados de setembro, de acordo com o National Snow and Ice Data Center, um centro de informação dos Estados Unidos da América que apoia a investigação polar e criosférica.

O nível de água que congela na superfície do mar na Antártida já tinha atingido mínimos recordes pelo menos duas vezes em 2023, depois de o mesmo ter acontecido em 2017 e 2022.

Os especialistas estão preocupados com as consequências a longo prazo, de aumento das temperaturas globais com resultados potencialmente devastadores para a humanidade. “Está tão longe de tudo o que vimos que é quase alucinante”, diz Walter Meier, do National Snow and Ice Data Center, citado pela BBC News.

A enorme extensão de gelo da Antártida regula a temperatura do planeta, já que a superfície branca reflete a energia do Sol de volta para a atmosfera e também arrefece a água abaixo e perto dela.