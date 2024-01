Gastos globais com energia limpa atingem nível recorde de US$ 1,8 trilhões em 2023

Os gastos globais na transição para energias limpas atingiram níveis recordes à medida que o mundo se esforça para controlar as alterações climáticas, mas ainda não são suficientes para avançar para emissões líquidas zero.

Os gastos totais aumentaram 17% no ano passado, para US$ 1,8 trilhões, de acordo com um relatório divulgado terça-feira pela BloombergNEF. Estas incluem investimentos para instalar energia renovável, comprar veículos eléctricos, construir sistemas de produção de hidrogénio e implantar outras tecnologias. Acrescentemos os investimentos na construção de cadeias de abastecimento de energia limpa, bem como 900 mil milhões de dólares em financiamento, e o financiamento total em 2023 atingiu cerca de 2,8 trilhões de dólares.

A despesa recorde reflecte a crescente urgência dos esforços internacionais para combater as alterações climáticas, logo após o ano mais quente de que há registo — e ainda mais calor esperado para este ano . No entanto, o mundo precisa de investir mais do dobro em tecnologia limpa para atingir emissões líquidas zero até meados do século, segundo a BNEF.

“A oportunidade é grande e os gastos estão a acelerar, mas precisamos de fazer muito mais”, disse Albert Cheung, vice-presidente executivo da BNEF. A despesa total com a transição energética em 2023 ficou muito aquém dos mais de 4,8 trilhões de dólares que a BNEF estimou que serão necessários anualmente entre 2024 e 2030 para colocar o mundo num caminho de emissões líquidas zero.

A BNEF alerta que os governos precisam de fazer ainda mais nos próximos anos. Cheung estima que os investimentos precisam aumentar 170% para que o mundo chegue ao ritmo de atingir o zero líquido em meados do século.

“Estamos na parte íngreme da curva e veremos um rápido crescimento” dos gastos todos os anos, disse ele. “Mas se chegaremos ao caminho do zero líquido, é uma pergunta difícil.”

A China continua a ser, de longe, o maior mercado, com 676 mil milhões de dólares gastos no ano passado. No entanto, isso representa um aumento de apenas 6% em comparação com 2022. Os investimentos nos EUA, no Reino Unido e na Europa cresceram pelo menos 22%, em comparação, para um total combinado de 718 mil milhões de dólares. Isto foi impulsionado em parte pelos incentivos da Lei de Redução da Inflação , a principal lei climática dos EUA, que está a começar a ter um impacto significativo. As fortes vendas de veículos eléctricos no Reino Unido, bem como a crescente procura de energias renováveis em toda a Europa, também ajudaram a aumentar o total.

Os gastos com VEs aumentaram globalmente 36%, para US$ 634 mil milhões. Isso fez com que fosse o setor que viu os maiores investimentos, superando as energias renováveis, que ganharam 8%, para 623 mil milhões de dólares. Os investidores investiram 310 mil milhões de dólares em redes eléctricas, que serão uma ferramenta crítica para fornecer energia limpa que será gerada a partir de novos parques eólicos e solares que entrarão em funcionamento, tornando-os no terceiro maior mercado.

Algumas tecnologias nascentes tiveram um crescimento tórrido. Os investimentos em hidrogénio, por exemplo, triplicaram para 10,4 mil milhões de dólares, num sinal de interesse crescente na tecnologia, embora ainda não tenha sido comprovado em escala.