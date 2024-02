Gana pressiona por uma reestruturação simples dos títulos de dívida sem condições, numa proposta aos detentores de obrigações

O Gana pretende uma simples reestruturação da dívida para trocar títulos antigos por novas notas, de acordo com cinco fontes com conhecimento direto, enquanto o país busca alívio de cerca de 13 mil milhões de dólares devidos a credores privados internacionais, anunciou a Reuters em exclusividade.

Representantes e consultores do Ministério das Finanças reuniram-se com investidores em Londres na semana passada, partilhando a sua intenção de excluir quaisquer instrumentos de dívida ditos contingentes ao Estado – dívida que liga pagamentos a variáveis como desempenho económico ou preços de matérias-primas.

Alguns detentores de obrigações favorecem cada vez mais a utilização de tais instrumentos como forma de colmatar diferenças nas suas perspetivas sobre a trajetória económica de um país. As negociações de reestruturação da dívida na Zâmbia e no Sri Lanka apresentam um plano para incluir tais ferramentas.

Alguns dos fundos de investimento estão envolvidos em todas estas negociações da dívida.

Funcionários do governo do Gana reuniram-se com membros do comité directivo, que detém a maioria dos títulos, bem como com os seus conselheiros. Eles também se encontraram com outros investidores que detêm títulos do Gana fora deste grupo.

Os detentores de títulos estão divididos quanto à proposta, com alguns investidores ainda buscando algum tipo de instrumento de recuperação de valor, disse uma das fontes.

Outra fonte disse que o governo, embora prefira uma estrutura limpa e fácil, poderá ser receptivo à inclusão de um instrumento que pague mais aos detentores de obrigações – um chamado passo em frente – na sequência de uma reestruturação baseada num cenário geral conservador.

No entanto, o Gana mostrou-se cauteloso relativamente a uma reformulação da dívida, incluindo uma redução, em que os detentores de obrigações recebem menos se o resultado macroeconómico não for tão bom como o esperado.

No início deste mês, o Gana garantiu mais 600 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional ao abrigo do seu programa de resgate, depois de chegar a um acordo para reestruturar 5,4 mil milhões de dólares em empréstimos com os seus credores oficiais.

A espiral crescente dos custos do serviço da dívida levou o país a embarcar numa reestruturação há um ano.

Os conselheiros do país da África Ocidental enviaram uma proposta de reestruturação da dívida na sexta-feira aos seus homólogos, disseram três fontes, com uma delas acrescentando que o plano incluía uma margem de avaliação principal de mais de 30%, embora não estivessem disponíveis mais detalhes.

Lazard e Hogan Lovells são os consultores financeiros e jurídicos do governo, enquanto os credores trabalham com Rothschild & Co e Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP como consultores.

Por enquanto, os detentores de títulos não estão impedidos de negociar as notas do país, disseram as fontes, acrescentando que conversações diretas poderão começar em breve.

O governo disse aos investidores que gostariam de chegar a um acordo até ao final de Fevereiro, após o acordo sobre a dívida oficial alcançado com credores como o Clube de Paris e a China.