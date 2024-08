Gana abre refinaria para se tornar um centro de ouro em África e aumentar o valor acrescentado dos seus minérios

O Gana começou a operar a Royal Ghana Gold Refinery, a primeira do género na África Ocidental, com o objetivo de agregar valor à produção de ouro do país e aumentar a sua presença no mercado internacional.

A Royal Ghana Gold Refinery tem como objetivo garantir a cobiçada certificação internacional e posicionar o país como o principal centro de ouro da África, marcando um grande salto na busca do país por transformação económica e valor acrescentado ao seu setor mineral.

A refinaria de última geração, que aspira obter a certificação da London Bullion Market Association (LBMA), marca um momento crucial para o Gana, atualmente o principal produtor de ouro do continente. A certificação pela LBMA tornaria a Royal Ghana Gold Refinery a segunda em África a obter esse estatuto, depois da África do Sul. O Bank of Ghana, que tem uma participação de 20% na refinaria, está interessado em acelerar esse processo.

O vice-presidente Mahamudu Bawumia disse: “Celebramos não apenas uma nova instalação, mas um testemunho do comprometimento do nosso governo em agregar valor aos nossos recursos naturais, criar empregos e garantir um crescimento económico sustentável.”

A Royal Ghana Gold Refinery, uma parceria entre a Rosy Royal Minerals da Índia e o banco central de Gana, foi projetada para refinar até 400 kg de ouro diariamente. A refinaria obtém a sua matéria-prima principalmente de minas artesanais e de pequena escala, que respondem por cerca de um terço da produção anual do Gana.

Este empreendimento representa um investimento estratégico no futuro do país, com o potencial de transformar o Gana de um exportador de ouro bruto num centro de ouro refinado no mercado internacional.

As exportações de ouro do Gana têm sido um grande contribuinte para a economia do país, respondendo por 54% do total das exportações no primeiro semestre de 2024, com ganhos totalizando US$ 5 bilhões dos US$ 9,2 bilhões em exportações totais do Gana, de acordo com dados do banco central. O aumento nos preços do ouro, particularmente no segundo trimestre de 2024, contribuiu significativamente para esse boom.

O preço médio do ouro atingiu o recorde de US$ 2.338 a onça, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, e atingiu uma alta histórica de US$ 2.482 a onça em julho de 2024.

A mineração em pequena escala desempenhou um papel crucial nesse aumento das exportações, contribuindo com aproximadamente US$ 1,7 bilhão, ou cerca de 36%, das exportações de ouro em meados do ano.

À medida que o Gana dá um passo decisivo com a abertura de uma refinaria de ouro, após séculos de extração do metal precioso, o país está a juntar-se a um movimento mais amplo em África para acrescentar valor à sua riqueza mineral, especialmente minerais críticos para a sua transição energética.

Leia aqui: “ Lobby do minério de cobre preocupado com a proposta de lei da Zâmbia para regular o sector”