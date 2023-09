G-20 concorda em conceder adesão à União Africana em pé de igualdade com a União Europeia

O grupo de 20 nações concordou em conceder à União Africana o estatuto de membro permanente, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, que disseram que os líderes deverão anunciar a decisão durante a cimeira na Índia neste fim de semana.

A medida daria à União Africana de 55 membros, que é actualmente classificada como uma “organização internacional convidada”, o mesmo estatuto que a UE. Faz parte de um esforço para proporcionar aos países africanos uma voz mais forte em questões globais, como as alterações climáticas e a dívida dos mercados emergentes, especialmente à medida que os mercados emergentes no chamado Sul Global assumem um papel mais proeminente nos assuntos mundiais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi , que acolhe a cimeira do G-20, tornou prioritário conceder à União Africana a adesão plena. Giorgia Meloni , primeira-ministra da Itália, também esteve entre os que defenderam a adesão da UA ao G-20 na última reunião do Grupo dos Sete, que teve lugar no Japão em meados de Maio.

No início de Maio, durante uma visita à sede da União Africana na Etiópia, o chanceler alemão, Olaf Scholz, apoiou os apelos para que o bloco se tornasse membro permanente do G-20, para lhe dar mais voz nos esforços para enfrentar questões globais como as alterações climáticas. Scholz argumentou que África deve desempenhar um papel internacional mais importante para reflectir a sua importância crescente numa ordem mundial cada vez mais fracturada e multipolar.

A União Europeia está interessada em receber algum crédito pelo passo do G-20. Os líderes do bloco planeiam realizar uma reunião de alto nível com líderes africanos à margem da cimeira, que está a ser ignorada pelo presidente chinês, Xi Jinping, e pelo líder russo, Vladimir Putin.

Apelidada de “mini-cimeira”, a reunião Europa-África incluirá uma discussão sobre as consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia na segurança alimentar global – uma situação que ameaça agravar-se depois de Putin se ter recusado a reavivar um acordo apoiado pela ONU para permitir embarques de cereais. Outros temas incluem os esforços para reformar a arquitectura financeira global, melhorando as condições para investimentos privados e projectos de infra-estruturas em África, bem como a situação na região do Sahel, segundo as pessoas.