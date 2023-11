Futebol: Liga Africana de Clubes arranca sexta-feira

Trata-se do Piramids do Egipto/TP Mazembe da RD Congo (grupo A) e CR Belouizdad da Argélia/Young Africans da Tanzânia (grupo D).

A competição contará com a participação de 16 equipas do continente, distribuídas em quatro grupos.

O campeão angolano entra em acção no próximo sábado, às 17 horas, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, quando receber o Al-Hilal do Sudão para o grupo C, que terá também o confronto entre duas equipas da Tunísia, Esperance de Tunis e o Etoile do Sahel.

Cartaz completo:

(Sexta-feira -24/11)

CR Belouizdad da Argélia – Young Africans da Tanzânia (grupo D, 20 Horas

Pirâmides do Egipto – TP Mazembe da RD Congo (grupo A, 20 Horas)

(Sábado, 25/11)

Simba da Tanzânia – ASEC Mimmosas (Côte d’Ivoire, 17)

Petro de Luanda de Angola – Al-Hilal do Sudão (grupo, 17 h)

Esperance Tunis – ES Sahel do Sudão (20 h)

Al Ahly do Egipto – Medeama (22 h)

Wydad de Casablanca – Jwaneng Galaxy FC (20 h)

(Domingo, 26/11)

Mamelodi Sundowns – Nouadhibou da Mauritânia (20 h)

Constituição de grupos:

(Grupo A)

Mamelodi Sundowns (África do Sul), Pyramids FC (Egipto), TP Mazembe (RD Congo), FC Nouadhibou (Mauritânia)

(Grupo B)

Wydad AC (Marrocos), Simba SC (Tanzânia), Asec Mimosas (Côte d’Ivoire), Jwaneng Galaxy (Botsuana)

(Grupo C)

Esperance (Tunísia), Petro Atlético de Luanda (Angola), Al Hilal (Sudão), Etoile du Sahel (Tunísia)

(Grupo D)

Al Ahly (Egipto), CR Belouizdad (Argélia), Young Africans (Tanzânia), Medeama (Ghana)

FN